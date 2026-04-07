У Франції тисячі адвокатів готують масовий марш проти судової реформи: що відбувається

Тисячі юристів з усієї Франції планують залишити свої мантії біля підніжжя Палацу правосуддя, вимагаючи від Сенату повернути пріоритет прав людини.

Адвокати в Парижі оголосили безстроковий «італійський страйк», який 13 квітня має перерости у масовий протест. Конфлікт між міністерством юстиції та захисниками прав людини досяг точки кипіння.

Причиною протистояння став так званий «закон Дарманена», представлений урядом як панацея від повільного правосуддя.

Законопроєкт, представлений міністром юстиції, офіційно називається «Про кримінальне судочинство та повагу до потерпілих». Його головна мета — скорочення термінів розгляду справ, які у Франції в середньому становлять від 18 до 24 місяців для тяжких злочинів.

Ключове нововведення — радикальне розширення процедури plaider-coupable (визнання провини) для кримінальних злочинів.

Логіка міністерства проста: менше слухань — швидші вироки.

Проте для юридичної спільноти Франції ця «бухгалтерська» логіка виглядає як замах на саму суть правосуддя.

Особливе обурення викликає норма про 10-денний термін. Саме стільки часу пропонують дати обвинуваченому та потерпілому на прийняття рішення про «угоду».

Юристи впевнені: це не право на вибір, а інструмент тиску. В умовах обмеженого часу підсудний, часто не розуміючи всіх наслідків, може погодитися на термін лише через страх перед ще суворішим вироком у разі повноцінного суду.

Основні претензії адвокатів до законопроєкту, які викликали протест:

Спрощення процесу: можливість проводити засідання без свідків та експертів.

Деградація захисту: перетворення адвоката з активного учасника дебатів на технічного реєстратора угоди.

Пріоритет цифр: принесення процесуальних гарантій у жертву економії бюджетних коштів.

З 1 квітня Париж вже відчув перші наслідки протесту. Адвокати вдалися до grève du zèle (страйку за правилами). Вони масово вимагають перенесення справ, детально оскаржують кожну процесуальну дрібницю та відмовляються від чергувань за призначенням (commis d'office).

У 23-й палаті трибуналу Парижа, де зазвичай розглядають термінові справи, панує хаос. Юристи приходять на засідання, але зберігають мовчання, символізуючи «смерть захисту».

Міністерство юстиції Франції намагається заспокоїти громадськість. Чиновники наголошують, що реформа не скасовує суди присяжних, а лише створює «альтернативний шлях». За їхніми словами, швидкий вирок — це передусім інтерес потерпілих, які роками чекають на справедливість. Процедура не є обов'язковою і потребує згоди всіх сторін.

Понеділок, 13 квітня, стане моментом істини. У день, коли Сенат розпочне читання законопроєкту, адвокати Парижа планують залишити свої мантії на сходах Палацу правосуддя та вийти на масовий марш від Палацу правосуддя до стін парламенту. Очікується, що до паризьких колег приєднаються юристи з усієї країни. Очікується участь понад 30 000 адвокатів по всій країні. Акція отримала назву «Мертва юстиція», тому що суди будуть порожніми.

Протестувальники сподіваються домогтися поправок, які хоча б скасують 10-денний термін та повернуть обов'язкові дебати для тяжких злочинів.

Автор: Тарас Лученко

