Законопроекты, не соответствующие Конституции, будут блокироваться сразу после регистрации

В Верховной Раде предлагают закрепить обязательную оценку законопроектов сразу после их регистрации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Статья 93 Регламента Верховной Рады не предусматривает обязательной проверки законопроектов на соответствие конституционным нормам. Из-за этого на практике вопрос конституционности часто возникает уже на более поздних этапах — в частности во время подготовки ко второму чтению. Именно тогда Главное юридическое управление нередко выявляет, что отдельные нормы законопроекта противоречат Конституции. Это создает проблему, когда вместо того чтобы отсеять или исправить такие недостатки сразу после регистрации, парламент вынужден тратить дополнительное время и ресурсы на доработку уже на поздних стадиях.

В то же время Регламент предусматривает, что если профильный комитет устанавливает неконституционность законопроекта, его могут вернуть инициатору без рассмотрения в зале. То есть соответствие Конституции является базовым условием для дальнейшего рассмотрения, но фактически проверяется не всегда на старте.

Сейчас законопроекты после регистрации распределяются между комитетами, однако проверка на соответствие Конституции не является обязательной частью этого процесса.

Обязательными являются:

бюджетная экспертиза;

антикоррупционная проверка;

оценка соответствия евроинтеграционным обязательствам.

Отсутствие обязательной проверки на раннем этапе снижает эффективность законодательного процесса и усложняет обеспечение согласованности законодательства.

Поэтому в Верховной Раде предлагают изменить подход к проверке законопроектов. На сайте парламента зарегистрирован законопроект №15135, который меняет подход к предварительному рассмотрению законодательных инициатив: проверка на соответствие Конституции может стать обязательной уже на старте процедуры. Речь идет об изменениях в статью 93 Регламента Верховной Рады Украины.

Законопроект предусматривает две ключевые новации:

обязательное направление каждого законопроекта в комитет по вопросам конституционного права не позднее чем через 5 дней после регистрации;

четкий срок для заключения — 21 день с момента получения документа, после чего этот вывод прилагается к материалам главного комитета.

Таким образом, оценка конституционности должна происходить еще до включения законопроекта в повестку дня.

Авторы законопроекта считают, что конституционность является базовым критерием допустимости законопроекта. Если документ противоречит Основному Закону, его рассмотрение на более поздних этапах лишь создает дополнительную нагрузку на парламент и снижает эффективность законодательного процесса.

Ожидается, что новый подход позволит:

повысить качество законопроектов;

обеспечить более последовательное соблюдение конституционных норм;

уменьшить нагрузку на комитеты и аппарат Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.