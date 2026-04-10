Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

8 апреля 2026 года состоялось внеочередное заседание Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Проект Закона о внесении изменений в статью 300-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (реестр. № 13614), поданный Кабинетом Министров Украины, был рекомендован к принятию в первом чтении за основу.

Проектом Закона предлагается внести изменения в статью 300-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности:

в части первой увеличить сроки для оплаты штрафа до 15 календарных дней по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте; в части второй убрать сроки для принудительного исполнения постановления о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые сегодня составляют 30 дней.

Авторы законопроекта свою инициативу объясняют следующим.

Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф должен быть оплачен нарушителем не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, кроме случаев, предусмотренных статьями 300-1, 300-2 этого Кодекса, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через пятнадцать дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Исходя из содержания части первой статьи 300-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в случае оплаты лицами, указанными в статье 14-3 данного Кодекса, штрафа в течение 10 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа за правонарушение в сфере безопасности на автомобильном транспорте, такое Постановление считается исполненным.

Таким образом, законодатель закрепил более короткие сроки для добровольной оплаты штрафов по Постановлениям, вынесенным за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте. При этом в случае обжалования Постановления такой срок уже составит не 10, а 15 дней.

Следует отметить, что течение указанных сроков начинается со дня вступления в законную силу Постановления, а согласно статье 291 Кодекса Украины об административном правонарушении, такое Постановление вступает в законную силу после его вручения лицу либо получения почтового уведомления о вручении, либо об отказе в его получении, либо возвращения почтового отправления с отметкой о невручении.

Исходя из этого, правонарушитель имеет крайне короткий срок для оплаты штрафа по Постановлению. В связи с этим нередки случаи незначительной просрочки такой оплаты, что в соответствии со статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях влечет за собой взыскание уже двойного размера штрафа, указанного в Постановлении. В результате увеличивается количество обжалуемых Постановлений.

Кроме того, исходя из содержания части второй статьи 300-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в случае неоплаты лицами, указанными в статье 14-3 данного Кодекса, штрафа в течение 10 дней, такое Постановление подлежит принудительному исполнению в течение 30 дней со дня вступления его в законную силу.

Вместе с тем, согласно содержанию части первой статьи 12 Закона Украины «Об исполнительном производстве», исполнительные документы, по которым взыскателем является государство или государственный орган, могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трех месяцев.

Таким образом, Кодекс Украины об административных правонарушениях закрепил значительно более короткие сроки для предъявления к исполнению именно Постановлений в сфере безопасности на автомобильном транспорте по сравнению с другими исполнительными документами, что усложняет обеспечение исполнения таких Постановлений.

На взгляд ГНЭУ, предложенный в проекте способ решения этой проблемы (путем внесения изменений в ст.300-2 КУоАП) вряд ли можно признать оптимальным. Специалисты считают более целесообразным исключить ст. 300-2 из текста КУоАП, тем самым предусмотрев единый порядок исполнения постановлений о привлечении к административной ответственности (о наложении штрафа) для всех правонарушений, кроме правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, или для нарушений правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи) (ст. 300-1 КУоАП), а также нарушений правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (в случаях, если лицо не оспаривает допущенное нарушение, согласно на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие и подало об этом соответствующее заявление) (ст. 300-3 КУоАП).

Автор: Тарас Лученко

