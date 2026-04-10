Строки сплати штрафів за порушення безпеки на транспорті збільшать

Законопроект має на меті вирішити проблеми при виконанні водіями постанов про накладення штрафів та при їх примусовому виконанні

8 квітня 2026 року відбулось позачергове засідання Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Проєкт Закону про внесення змін до статті 300-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (реєстр. № 13614), поданий Кабінетом Міністрів України був рекомендований до прийняття у першому читанні за основу.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до статті 300-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

в частині першій збільшити строки для сплати штрафу до 15 календарних днів за постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті;

в частині другій прибрати строки для примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які сьогодні складають 30 днів.

Автори законопроєкту свою ініціативу пояснюють наступним.

Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 цього Кодексу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Виходячи зі змісту частини першої статті 300-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі сплати особами, зазначеними у статті 14-3 вказаного Кодексу, штрафу протягом 10 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті така Постанова вважається виконаною.

Таким чином, законодавець закріпив коротші строки для добровільної сплати штрафів за Постановами, винесеними за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті. При цьому в разі оскарження Постанови такий строк вже становитиме не 10, а 15 днів.

Слід зазначити, що перебіг вказаних строків розпочинається з дня набрання законної сили Постановою, а відповідно до статті 291 Кодексу України про адміністративне правопорушення така Постанова набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.

Виходячи з цього, правопорушник має вкрай короткий строк для сплати штрафу за Постановою. У зв’язку з цим непоодинокими є випадки незначного прострочення такої сплати, що відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення має наслідком стягнення вже подвійного розміру штрафу, зазначеного у Постанові. В результаті збільшується кількість Постанов, що оскаржуються.

Крім того, виходячи зі змісту частини другої статті 300-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати особами, зазначеними у статті 14-3 вказаного Кодексу, штрафу протягом 10 днів, така Постанова підлягає примусовому виконанню протягом 30 днів з дня набрання нею законної сили.

Разом з тим, відповідно до змісту частини першої статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган, можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Таким чином, Кодекс України про адміністративні правопорушення закріпив значно коротші строки для пред’явлення до виконання саме Постанов у сфері безпеки на автомобільному транспорті в порівнянні із іншими виконавчими документами, що ускладнює забезпечення виконання таких Постанов.

На погляд ГНЕУ, запропонований у проєкті спосіб вирішення цієї проблеми (шляхом внесення змін до ст. 300-2 КУпАП) навряд чи можна визнати оптимальним.

Фахівці вважають більш доцільним виключити ст. 300-2 з тексту КУпАП, тим самим передбачивши єдиний порядок виконання постанов про притягнення до адміністративної відповідальності (про накладення штрафу) для всіх правопорушень, окрім правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, або для порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису) (ст. 300-1 КУпАП), а також порушень правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (у випадках, якщо особа не оспорює допущене порушення, згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності та подала про це відповідну заяву) (ст. 300-3 КУпАП).

Автор: Тарас Лученко

