Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

8 апреля, после длительных дискуссий вокруг реформы системы госконтроля и анализа предложений, Верховная Рада проголосовала за принятие Закона «Об основных принципах государственного надзора» (регистрационный № 14030), который сейчас готовится на подпись Президенту. Документ предусматривает коренное изменение подходов к проверкам бизнеса, внедряя современную риск-ориентированную модель государственного надзора.

Рассмотрим, какие именно изменения ждут украинских предпринимателей, как будет работать система оценки рисков и почему именно этот вариант реформы получил поддержку народных депутатов.

Текущая модель государственного надзора в Украине базировалась на карательном подходе, что создавало значительные проблемы для предпринимателей. Ежегодно проводится более 500 тыс. проверок, а сумма наложенных штрафов достигает €2 млрд. Массовые остановки бизнеса без надлежащего обоснования, в частности по ст. 164 КУоАП, только углубляют административное давление. Это уже привело к снижению прямых иностранных инвестиций (FDI) на 20% в 2025 году.

Аудит против проверки

Внедряется институт независимого аудита. Субъект хозяйствования может по собственной инициативе привлечь орган контроля или частного аудитора для выявления, предупреждения и устранения недостатков в деятельности такого предпринимателя и избежания нарушений требований законодательства, без применения санкций или других мер реагирования. То есть, если аудит проведен до начала плановой проверки и нарушения исправлены — санкции не применяются.

Рейтинг предпринимателей

Единая интегрированная информационно-коммуникационная система должна формировать рейтинг по баллам риска. Рейтинг — это перечень субъектов хозяйствования, подлежащих государственному надзору, в порядке уменьшения сумм баллов, начисленных каждому субъекту в зависимости от риска наступления негативных последствий от осуществления им хозяйственной деятельности. Критерии, учитываемые при формировании рейтинга, должны быть утверждены Кабинетом Министров.

Методика оценки рисков предусматривает учет вероятности наступления опасных событий и негативных последствий от деятельности предприятия, масштаба, вида и сферы деятельности, наличия нарушений законодательства в прошлом (кроме новосозданных предприятий) и механизма начисления баллов каждому субъекту хозяйствования в зависимости от степени риска.

Все субъекты хозяйствования будут получать баллы по разным критериям, а затем относиться к одному из трех уровней риска: высокий, средний или незначительный.

При необходимости законы в соответствующих сферах могут предусматривать большее количество степеней риска, что позволит еще точнее планировать проверки и уменьшить административное давление на бизнес. Это позволит определять периодичность плановых проверок более прозрачно и прогнозируемо.

Периодичность плановых проверок в зависимости от степени риска

Если у предприятия более одного объекта недвижимости (помещения, здания, земельные участки), баллы по критериям риска могут начисляться отдельно для каждого объекта. В таком случае степень риска субъекта хозяйствования определяется как самая высокая из степеней риска его объектов.

Критерии оценки риска и периодичность проверок будут публиковаться на официальных веб-сайтах органов надзора и в интегрированной информационной системе государственного контроля.

При условии отсутствия нарушений в течение последних двух лет и наличия положительного аудиторского заключения, предприятия могут получить увеличенный интервал между проверками — до 1,5 раза длиннее базового.

Предложенные границы периодичности проверок:

Высокая степень риска — не чаще одного раза в год;

— не чаще одного раза в год; Средняя степень риска — не чаще одного раза в три года;

— не чаще одного раза в три года; Незначительная степень риска — не чаще одного раза в пять лет.

Спасительный договор страхования

Заключение договора страхования за ущерб окружающей среде или третьим лицам позволит увеличить периодичность плановых проверок (для средней и незначительной степеней риска). То есть, для субъектов хозяйствования средней степени риска, заключивших договор страхования ответственности на срок не менее одного года, проверки будут проводиться реже. Речь идет о страховании от ущерба, который может быть нанесен из-за нарушения требований законодательства. Нововведение направлено на уменьшение административного давления на бизнес и стимулирование страховой защиты предпринимателей.

Органы госнадзора будут отчитываться о проверках до 1 февраля каждого года

Органы государственного надзора обязаны ежегодно до 1 февраля обнародовать отчеты о выполнении годовых планов проверок за предыдущий год. Такие отчеты будут формироваться и публиковаться в интегрированной информационно-коммуникационной системе государственного надзора (контроля), а также на официальных веб-сайтах соответствующих органов.

В документах также должна указываться информация о плановых проверках, которые не были проведены, с обязательным объяснением причин их неосуществления. Ожидается, что такая практика повысит прозрачность деятельности органов контроля и позволит бизнесу и общественности отслеживать выполнение планов государственного надзора.

Право на консультацию

Органы контроля теперь обязаны предоставлять бесплатные индивидуальные консультации. Предприятие при доказывании правомерности своего поведения в отношениях с органами государственного надзора, а также во время судебного рассмотрения может ссылаться на направленный им запрос в соответствующий орган государственной власти о предоставлении общей или индивидуальной консультации (или факт неполучения такой консультации, если запрос был направлен не позднее трех месяцев до дня начала проверки) как на основание для неприменения к нему санкций или других мер реагирования, независимо от вида нарушения требований законодательства.

Деятельность бизнеса смогут временно останавливать только через суд

Органы государственного надзора смогут инициировать временное полное или частичное прекращение деятельности предприятия только через суд, если во время проверки выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей или окружающей природной среде.

Речь идет о возможности приостановки производства или реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также эксплуатации зданий, сооружений, территорий, машин и механизмов. Такое решение должно применяться только в пределах, необходимых для устранения опасности.

После устранения нарушений предприятие может возобновить работу уже на следующий день после того, как орган надзора получит уведомление об их устранении или подтвердит это во время проверки. Такая проверка должна быть проведена не позднее трех календарных дней с момента получения уведомления от бизнеса.

Если орган государственного надзора не примет решение о возобновлении деятельности в установленный срок, предприятие имеет право обжаловать бездействие должностных лиц или обратиться в суд.

В то же время закон прямо запрещает останавливать деятельность субъектов хозяйствования, если выявленные нарушения не создают угрозы жизни, здоровью людей или окружающей среде. Также отдельно определено, что вопросы приостановления или аннулирования лицензий регулируются специальным законодательством о лицензировании.

Недопуск к проверке: от препятствий к законному праву

Законопроект четко разграничивает законное право не допускать должностных лиц к проверке и незаконное создание препятствий.

Когда субъект хозяйствования имеет право не допускать инспектора:

Если должностное лицо не предъявило служебное удостоверение и удостоверение (направление) на осуществление конкретного мероприятия.

Если субъекту не предоставили копию удостоверения (направления) или копию согласования центрального органа исполнительной власти для внеплановых мероприятий, где это обязательно.

Если мероприятия проводятся с нарушением сроков, определенных законом.

Если орган осуществляет проверку по тому же факту, который уже был предметом проверки (кроме контроля выполнения предписаний).

В случае неполучения уведомления о плановом мероприятии в установленном порядке.

Если субъект не включен в годовой план проверок (для плановых мероприятий).

Что считается незаконным созданием препятствий:

Незаконный отказ в допуске или требование прекратить проверку без законных оснований.

Отсутствие руководителя или уполномоченного лица в течение четырех часов с момента прибытия инспекторов по адресу местонахождения субъекта.

Невыполнение законных требований должностных лиц во время проверки.

Сокращенное административное производство

Для решения проблемы недопуска закон внедряет процедуру сокращенного производства в административных судах. Орган надзора имеет право обратиться в суд с иском об обязательстве допустить должностных лиц к проверке. Исковое заявление подается в течение 5 рабочих дней с момента возникновения оснований. Суд решает дело в течение 3 рабочих дней со дня открытия производства, а решение суда подлежит немедленному исполнению (подача апелляции не приостанавливает его исполнение).

Судебное обжалование решений и действий органов контроля

Субъект хозяйствования также получает право на защиту своих прав в суде. Любые распорядительные документы (предписания, распоряжения о санкциях) могут быть обжалованы непосредственно в суде.

В случае расхождений между экспертизой органа контроля и альтернативной экспертизой субъекта (проведенной на контрольном образце), спор решается исключительно в судебном порядке.

Ущерб, нанесенный бизнесу незаконными решениями или действиями должностных лиц, возмещается за счет бюджета независимо от вины лица. Размер ущерба определяется судом. Если суд систематически (в течение 2 лет) признает решения инспектора противоправными, это является основанием для применения к нему дисциплинарных взысканий.

Принятие закона — это лишь фундамент большой трансформации государственного надзора. Хотя закон декларирует переход от карательной к сервисной модели, реальные изменения в жизни каждого отдельного предпринимателя мы увидим не сразу. Эффективность реформы на данный момент зависит от разработки подзаконных актов, процесса запуска цифровой инфраструктуры и переходного периода для бизнеса.

