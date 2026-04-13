Девять проблем судебной системы, которые должна решить новая Антикоррупционная стратегия

Кабмин получил проект новой Антикоррупционной стратегии, идентифицирующий 146 проблем, стоящих на пути государства к прозрачности и верховенству права.

Украина становится еще на один шаг ближе к преодолению коррупции и укреплению верховенства права. НАПК окончательно завершило разработку проекта Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы.

Предыстория разработки

Это масштабный документ, ставший результатом двухлетней работы сотен специалистов. Работа продолжалась с середины 2024 года и включала разработку методологии, проведение 26 комплексных исследований при участии 138 экспертов, а также 26 общественных обсуждений с привлечением более 790 участников.

Этому предшествовал глубокий анализ политико-правового контекста и проверки функций государства. В ходе общественных обсуждений было получено более 670 замечаний и предложений, большинство из которых, а именно 62%, были учтены в финальном тексте. Такой подход гарантирует, что заложенные в Стратегию меры базируются на объективных данных и реальных потребностях общества.

После правовой экспертизы 2 апреля 2026 года доработанный проект Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы подан на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Для начала отметим, что принятие Стратегии является выполнением важного международно-правового обязательства Украины в рамках интеграции в Европейский Союз и инициативы «Ukraine Facility». Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в предыдущие годы, коррупция остается одним из ключевых препятствий для экономического роста и послевоенного восстановления государства.

Цель и ключевые задачи Главной целью Стратегии является не только снижение уровня коррупции, но и утверждение принципов верховенства права и надлежащего управления. Реализация документа базируется на двух важных задачах:

Развитие общей системы предотвращения коррупции: от антикоррупционного образования до защиты обличителей и прозрачности политических финансов. Отраслевые реформы: фокус на минимизации рисков в 16 приоритетных сферах, что соответствует стандартам ЕС и лучшим мировым практикам.

Документ разделен на три раздела:

Раздел I: Совершенствование общих институтов (конфликт интересов, декларирование, лоббирование).

Раздел II: Реформы в приоритетных секторах (судоустройство, оборона, энергетика, строительство, восстановление, таможня, медицина и образование).

Раздел III: Механизмы мониторинга и оценки эффективности выполнения плана.

Всего разработчики идентифицировали 146 ключевых проблем, решение которых будет измеряться через 444 конкретных стратегических результата.

Сейчас проект Стратегии находится на рассмотрении профильного Правительственного комитета. В НАПК выражают надежду на оперативное одобрение документа Правительством с сохранением всех ключевых инициатив, которые критически важны для евроинтеграционного курса Украины.

9 проблем судопроизводства, которые должна решить новая Антикоррупционная стратегия

В новом проекте стратегии реформа судоустройства и статуса судей определена как один из ключевых приоритетов. Документ предлагает системные изменения, которые должны окончательно решить проблему добропорядочности в судейском корпусе и внедрить новейшие технологии в правосудие.

Раздел II проекта содержит отдельный обширный подраздел, посвященный именно судоустройству и статусу судей. Эксперты выделили девять проблем, требующих решения до 2030 года.

Реформа органов судейского управления

Проблема 1 — дискреция субъектов формирования ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей

Одним из главных препятствий определена широкая дискреция субъектов формирования Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Стратегия предлагает изменить правила их формирования и работы. Должно быть обеспечено устранение пауз в работе. Вакансии в ВСП и ВККС должны замещаться автоматически в четко определенные сроки, чтобы исключить блокирование процессов очищения судебной власти. На должности членов органов судейского управления назначаются лица, соответствующие критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности, по результатам усовершенствованного процесса отбора.

Проблема 2 — отсутствие специальных механизмов поддержки добропорядочности самих членов ВСП и ВККС создает коррупционные риски.

Члены ВСП и ВККС сами должны быть вне подозрения. Проект требует создания специальных механизмов постоянного мониторинга их добропорядочности и обеспечения неотвратимой ответственности за нарушения.

Проблема 3 — прозрачность функционирования Совета судей Украины

Должен произойти полный пересмотр полномочий ССУ с исключением неприсущих ему функций. А избрание членов Совета будет осуществляться по результатам прозрачного конкурса, проведенного независимой комиссией, при этом финальное голосование станет тайным и электронным для всех судей Украины.

Статус судей: отбор и карьера

Проблема 4 — отбор судей

Стратегия предлагает ввести единый стандарт и устранить любые привилегии или автоматическое прохождение оценивания. Каждый судья, независимо от инстанции, будет проходить проверку по унифицированным критериям. Также предлагается урегулировать сбор данных для судейского досье и задействовать новые механизмы общественного доверия.

Проблема 5 — избежание ответственности через отставку

В стратегии речь идет о том, что судьи часто используют право на отставку как способ избежания дисциплинарного взыскания, а стандарты квалификационного оценивания для всех разные. Предлагается унифицировать стандарты оценивания для всех без исключения и изменить процедуры рассмотрения заявлений об отставке — она станет невозможной, если продолжается дисциплинарное производство.

Проблема 6 — административные должности

Стратегия предлагает внедрить механизмы, которые сделают невозможным занятие административной должности, такой как председатель суда или заместитель, одним лицом в течение длительного времени.

Проблема 7 — командировки

Процедуры командировки и перевода судей, особенно при реорганизации судов, должны быть оптимизированы путем сокращения количества органов, принимающих в ней участие, разграничения задач Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины и детализации критериев, которыми они должны руководствоваться при решении вопросов о командировке с целью обеспечения оперативности, предсказуемости и прозрачности ее проведения. Судьям должна быть предоставлена процессуальная возможность продолжать рассмотрение дел, начатых до перевода.

Подотчетность и цифровизация

Проблема 8 — недостатки в механизмах обеспечения подотчетности судей

Предлагается нормировать процедуру установления законности источников происхождения имущества и сделать проверки деклараций добропорядочности и родственных связей более оперативными, в частности для судей Верховного Суда.

Проблема 9 — непрозрачность Национальной школы судей

Согласно стратегии, проблема заключается в том, что руководство школы судей назначается непрозрачно, а обучение не учитывает реальных потребностей системы. Предлагается внедрение открытого конкурса на должности руководителей НШСУ, ограничение их сроков пребывания у власти и ежегодный аудит деятельности школы со стороны ВККС.

Согласно тексту законопроекта, сама Стратегия утверждается отдельным Законом Украины «О принципах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы». Однако непосредственные конкретные шаги для решения названных проблем прописываются в другом документе — Государственной антикоррупционной программе (ГАП), которую Кабинет Министров должен утвердить в течение шести месяцев после вступления закона в силу. Именно ГАП детализирует каждый ожидаемый стратегический результат в конкретные меры и определяет ответственных исполнителей и сроки.

То есть, Антикоррупционная стратегия — это пока что дорожная карта для будущих реформ. Следующим этапом станет разработка Государственной антикоррупционной программы, которая детализирует каждый из 444 ожидаемых стратегических результатов.

