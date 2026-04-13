В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об установлении Дня Украинской Правовой Традиции (реестр. № 15157 от 09.04.2026).

Если документ примут, 28 мая станет официальным ежегодным Днем Украинской Правовой Традиции.

Согласно тексту проекта, празднование не ограничивается только торжественными речами. Документ содержит четкий план действий для Кабинета Министров:

Разработка масштабного плана мероприятий с привлечением ученых и топовых юридических ассоциаций;

Проведение в Киеве ежегодного международного форума «Истоки и будущее украинского права»;

МИД получит поручение способствовать популяризации за рубежом информации об истории украинского права как части общеевропейской правовой культуры.

В пояснительной записке речь идет также о рекомендациях Правительству по мемориализации фигур выдающихся украинских юристов, которых хотят вернуть из забвения, и просветительской работе.

Главным аргументом инициатора Постановления, нардепа Николая Стефанчука, является то, что украинская правовая мысль не возникла «из ничего» в 1991 году. Украина — это государство с непрерывной правовой традицией, насчитывающей более десяти веков.

Инициатор проекта ссылается на исторические документы:

«Русская Правда»: заложила фундамент законности во всей Восточной Европе;

Литовские статуты: правовая база, вобравшая лучшие традиции Средневековья;

Магдебургское право: опыт самоуправления сотен украинских городов;

Конституция Пилипа Орлика: манифест демократии и ограничения власти, опередивший свое время. Следовательно, украинский народ всегда был частью европейского правового пространства.

Одной из ключевых причин появления проекта является гибридная агрессия РФ. Москва десятилетиями пыталась монополизировать наследие Руси, выдавая украинские достижения за свои. Установление Дня Правовой Традиции — это шаг к «юридической деоккупации» прошлого. Это четкий сигнал миру: Украина имеет собственную субъектность и глубокие корни правовой культуры, которая всегда тяготела к Европе, а не к азиатскому деспотизму.

Автор проекта ставит перед своей инициативой такие основные задачи:

Объединить юридическое сообщество вокруг национальных ценностей;

Популяризировать знания о развитии украинского права и формировать у граждан уважение к закону как к фундаментальной составляющей украинской идентичности.

На данный момент документ передан на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики. Если депутаты поддержат инициативу, уже в следующем году 28 мая Украина будет отмечать День Украинской Правовой Традиции, который будет напоминать: Украина — не новообразование в мировой юриспруденции, а государство, которое веками принимало участие в её создании.

Автор: Тарас Лученко

