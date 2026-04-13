В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрований проєкт Постанови про встановлення Дня Української Правової Традиції (реєстр. № 15157 від 09.04.2026).

Якщо документ ухвалять, 28 травня стане офіційним щорічним Днем Української Правової Традиції.

Згідно з текстом проєкту, відзначення не обмежується лише урочистими промовами. Документ містить чіткий план дій для Кабінету Міністрів:

Розробка масштабного плану заходів із залученням науковців та топових правничих асоціацій; Проведення у Києві щорічного міжнародного форуму «Витоки та майбутнє українського права»; МЗС отримає доручення сприяти популяризації за кордоном інформації про історію українського права як частини загальноєвропейської правової культури.

В пояснювальній записці йдеться також про рекомендації Уряду щодо меморіалізації постатей видатних українських правників, яких хочуть повернути із забуття, та просвітницької роботи.

Головним аргументом ініціатора Постанови, нардепа Миколи Стефанчука, є те, що українська правова думка не виникла «з нічого» у 1991 році. Україна — це держава з безперервною правовою традицією, яка налічує понад десять століть.

Ініціатор проєкту посилається на історичні документи:

«Руська Правда»: заклала фундамент законності у всій Східній Європі;

Литовські статути: правова база, що ввібрала кращі традиції Середньовіччя;

Магдебурзьке право: досвід самоврядування сотень українських міст;

Конституція Пилипа Орлика: маніфест демократії та обмеження влади, що випередив свій час.

Тож український народ завжди був частиною європейського правового простору.

Однією з ключових причин появи проєкту є гібридна агресія РФ. Москва десятиліттями намагалася монополізувати спадщину Русі, видаючи українські здобутки за свої. Встановлення Дня Правової Традиції — це крок до «юридичної деокупації» минулого. Це чіткий сигнал світові: Україна має власну суб'єктність і глибоке коріння правової культури, яке завжди тяжіло до Європи, а не до азійського деспотизму.

Автор проєкту ставить перед своєю ініціативою такі основні завдання:

Об’єднати правничу спільноту довкола національних цінностей; Популяризувати знання про розвиток українського права та формувати у громадян повагу до закону як до фундаментальної складової української ідентичності.

Наразі документ передано на розгляд Комітету з питань правової політики. Якщо депутати підтримають ініціативу, вже наступного року 28 травня Україна відзначатиме День Української Правової Традиції, який нагадуватиме: Україна — не новоутворення у світовій юриспруденції, а держава, що століттями брала участь у її розбудові.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.