В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

16:00, 13 квітня 2026
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.
У Верховній Раді зареєстрований проєкт Постанови про встановлення Дня Української Правової Традиції (реєстр. № 15157 від 09.04.2026). 

Якщо документ ухвалять, 28 травня стане офіційним щорічним Днем Української Правової Традиції.

Згідно з текстом проєкту, відзначення не обмежується лише урочистими промовами. Документ містить чіткий план дій для Кабінету Міністрів:

  1. Розробка масштабного плану заходів із залученням науковців та топових правничих асоціацій;
  2. Проведення у Києві щорічного міжнародного форуму «Витоки та майбутнє українського права»;
  3. МЗС отримає доручення сприяти популяризації за кордоном інформації про історію українського права як частини загальноєвропейської правової культури.

В пояснювальній записці йдеться також про рекомендації Уряду щодо меморіалізації постатей видатних українських правників, яких хочуть повернути із забуття, та просвітницької роботи.

Головним аргументом ініціатора Постанови, нардепа Миколи Стефанчука, є те, що українська правова думка не виникла «з нічого» у 1991 році. Україна — це держава з безперервною правовою традицією, яка налічує понад десять століть.

Ініціатор  проєкту посилається на історичні документи:

  • «Руська Правда»: заклала фундамент законності у всій Східній Європі;
  • Литовські статути: правова база, що ввібрала кращі традиції Середньовіччя;
  • Магдебурзьке право: досвід самоврядування сотень українських міст;
  • Конституція Пилипа Орлика: маніфест демократії та обмеження влади, що випередив свій час.

Тож український народ завжди був частиною європейського правового простору.

Однією з ключових причин появи проєкту є гібридна агресія РФ. Москва десятиліттями намагалася монополізувати спадщину Русі, видаючи українські здобутки за свої. Встановлення Дня Правової Традиції — це крок до «юридичної деокупації» минулого. Це чіткий сигнал світові: Україна має власну суб'єктність і глибоке коріння правової культури, яке завжди тяжіло до Європи, а не до азійського деспотизму.

Автор  проєкту ставить перед своєю ініціативою такі основні завдання:

  1. Об’єднати правничу спільноту довкола національних цінностей;
  2. Популяризувати знання про розвиток українського права та формувати у громадян повагу до закону як до фундаментальної складової української ідентичності.

Наразі документ передано на розгляд Комітету з питань правової політики. Якщо депутати підтримають ініціативу, вже наступного року 28 травня Україна відзначатиме День Української Правової Традиції, який нагадуватиме: Україна — не новоутворення у світовій юриспруденції, а держава, що століттями брала участь у її розбудові.

Автор: Тарас Лученко

