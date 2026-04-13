Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Верховной Раде предлагают законодательно урегулировать вопрос обеспечения иска на стадии кассационного пересмотра путём внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №15163

Проблема правовой неопределённости

Необходимость принятия законопроекта обусловлена наличием пробелов и правовой неопределённости в процессуальном законодательстве Украины относительно полномочий суда кассационной инстанции в вопросах обеспечения иска.

Действующие положения Хозяйственного процессуального кодекса Украины и Гражданского процессуального кодекса Украины не содержат чёткой регламентации относительно возможности суда кассационной инстанции применять меры обеспечения иска, а также порядка рассмотрения соответствующих заявлений. Это приводит к неодинаковому применению норм права и создаёт риски нарушения прав и законных интересов участников процесса.

В то же время на практике суд кассационной инстанции фактически рассматривает заявления об обеспечении иска. В частности, в определении Верховного Суда от 27 февраля 2025 года по делу № 910/127/21 кассационный суд рассмотрел такое заявление и пришёл к выводу о необходимости применения мер обеспечения иска с целью недопущения невозможности исполнения будущего судебного решения.

Вместе с тем отсутствие прямого законодательного закрепления таких полномочий создаёт правовую неопределённость и риски утраты предмета спора ещё до завершения кассационного пересмотра — в частности, из-за его отчуждения, изменения или уничтожения.

Данная проблема является наиболее критичной в спорах имущественного, земельного и корпоративного характера, где последствия могут носить необратимый характер. Кроме того, отсутствует согласованность между положениями Хозяйственного процессуального кодекса Украины и Гражданского процессуального кодекса Украины, что усложняет формирование единой судебной практики.

В связи с этим авторы законопроекта подчёркивают необходимость законодательного урегулирования полномочий суда кассационной инстанции в части обеспечения иска, определения порядка рассмотрения соответствующих заявлений, а также унификации правового регулирования путём внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины.

Предлагаемые изменения

Законопроектом №15163 предлагается внести изменения в ГПК Украины и ЦПК Украины для урегулирования отдельных вопросов применения мер обеспечения иска на стадии кассационного пересмотра дел.

Законопроектом редлагается:

разрешить подачу заявления об обеспечении иска в суд кассационной инстанции только в случае обжалования решения по существу дела; при обжаловании процессуальных решений такие заявления не рассматриваются;

уточнить, что изменение мер обеспечения иска осуществляется судом, в производстве которого находится дело;

установить, что в случае отмены судом кассационной инстанции судебных решений и направления дела на новое рассмотрение меры обеспечения иска продолжают действовать до вынесения нового решения;

предусмотреть, что суд кассационной инстанции может решать вопросы обеспечения иска, приостановления исполнения судебных решений или их действия, а также рассматривать заявления об отмене таких мер;

обязать суд кассационной инстанции в своём решении указывать дальнейшее действие мер обеспечения иска.

С учётом этого предлагаемые изменения направлены на уточнение и систематизацию правового регулирования применения мер обеспечения иска на стадии кассационного пересмотра дел.