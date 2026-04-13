Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

17:00, 13 квітня 2026
У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.
У Верховній Раді пропонують законодавчо врегулювати питання забезпечення позову на стадії касаційного перегляду шляхом внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України. Відповідні зміни передбачені законопроєктом №15163.

Проблема правової невизначеності

Необхідність прийняття законопроєкту зумовлена наявністю прогалин та правової невизначеності у процесуальному законодавстві України щодо повноважень суду касаційної інстанції у питаннях забезпечення позову.

Чинні положення ГПК України та ЦПК України не містять чіткої регламентації щодо можливості суду касаційної інстанції застосовувати заходи забезпечення позову, а також порядку розгляду відповідних заяв.

Це призводить до неоднакового застосування норм права та створює ризики порушення прав і законних інтересів учасників процесу.

Водночас на практиці суд касаційної інстанції фактично розглядає заяви про забезпечення позову. Зокрема, в ухвалі Верховного Суду від 27 лютого 2025 року у справі № 910/127/21 касаційний суд розглянув таку заяву та дійшов висновку про необхідність заходів забезпечення позову з метою недопущення унеможливлення виконання майбутнього рішення.

Разом із тим відсутність прямого законодавчого закріплення таких повноважень створює правову невизначеність і ризики втрати предмета спору ще до завершення касаційного перегляду — зокрема через його відчуження, зміну або знищення.

Ця проблема є найбільш критичною у спорах майнового, земельного та корпоративного характеру, де наслідки можуть мати незворотний характер. Крім того, між положеннями ГПК України та ЦПК України відсутня узгодженість, що ускладнює формування єдиної судової практики.

У зв’язку з цим автори законопроєкту наголошують на необхідності законодавчого врегулювання повноважень суду касаційної інстанції щодо забезпечення позову, визначення порядку розгляду відповідних заяв, а також уніфікації правового регулювання шляхом внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України.

Запропоновані зміни

Законопроєктом №15163 пропонується внести зміни до ГПК України та ЦПК України, щоб врегулювати окремі питання застосування заходів забезпечення позову під час касаційного перегляду справ.

Змінами пропонується:

  • дозволити подання заяви про забезпечення позову до суду касаційної інстанції лише у разі оскарження рішення по суті справи, у випадку оскарження процесуальних рішень такі заяви не розглядаються;
  • уточнити, що зміна заходів забезпечення позову здійснюється судом, у провадженні якого перебуває справа;
  • встановити, що у разі скасування судом касаційної інстанції судових рішень і направлення справи на новий розгляд заходи забезпечення позову продовжують діяти до ухвалення нового рішення;
  • передбачити, що суд касаційної інстанції може вирішувати питання щодо забезпечення позову, зупинення виконання судових рішень або їх дії, а також розглядати заяви про скасування таких заходів;
  • зобов’язати суд касаційної інстанції у своєму рішенні зазначати подальшу дію заходів забезпечення позову.

З огляду не це запропоновані зміни спрямовані на уточнення та систематизацію правового регулювання застосування заходів забезпечення позову на стадії касаційного перегляду справ.

