В Украине планируется запустить механизм «разблокирования» банковских средств на массовое строительство квартир для ВПЛ

Украинские банки смогут высвобождать капитал для новых займов, передавая права на получение процентов по действующим кредитным портфелям специализированным платформам.

Украина готовится к внедрению сложных финансовых инструментов, которые уже годами работают на рынках ЕС и США. Принятие профильного законодательства о секьюритизации является частью обязательств Украины в рамках инициативы «Ukraine Facility» и расширенной программы сотрудничества с Международным валютным фондом от 13 февраля 2026 года. Так, 13 апреля 2026 года в парламенте зарегистрирован Проект Закона «О секьюритизации и облигациях с покрытием» № 15172.

Сегодня рынок ипотечных облигаций в Украине регулируется устаревшим законом 2006 года, который не соответствует современным европейским практикам. Целью же нового законопроекта является создание правовой основы для трансформации неликвидных активов, например, кредитных портфелей, в высоколиквидные ценные бумаги. Это позволит финансовым учреждениям освобождать свои балансы для новых кредитов, что важно для восстановления государства и обеспечения жильем более 4,6 млн внутренних перемещенных лиц.

Сейчас банки ограничены в ресурсах для долгосрочного кредитования. Секьюритизация позволит передать риски по определенному пулу активов инвесторам, получая взамен живые средства для дальнейшей деятельности.

Простыми словами, секьюритизация — это способ для банка превратить бумажные долги в живые деньги, не дожидаясь годами, пока клиенты вернут кредиты. Банк собирает условные 1000 кредитов в один большой пул и продает инвесторам право получать проценты по этим кредитам, на полученные средства банк может уже на следующий день выдать новые кредиты другим людям.

Законопроект предлагает комплексную реструктуризацию рынка через следующие механизмы:

Специализированная платформа финансирования

Для каждой транзакции может создаваться отдельное юридическое лицо — СПФ, которое выступает эмитентом ценных бумаг. Закон четко регламентирует порядок ее создания, деятельности и ликвидации.

Документ устанавливает требования к физическим и юридическим лицам-резидентам Украины, которые инвестируют в ценные бумаги иностранных СПФ. Согласно новым нормам, украинские физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги иностранных СПФ, попадают под дополнительный контроль. Это касается случаев, когда иностранная платформа создана в государствах, где налоговая система находится в состоянии реформирования.

Отдельный блок законопроекта регламентирует порядок прекращения деятельности СПФ. Согласно документу, платформа может быть ликвидирована исключительно в соответствии с нормативно-правовыми актами НКЦБФР. Основным условием для ликвидации является отсутствие невыполненных обязательств в рамках транзакции секьюритизации или по облигациям с покрытием.

Законодатель также четко определил приоритеты распределения имущества после удовлетворения всех требований кредиторов. До начала размещения бумаг: неиспользованные средства возвращаются учредителям СПФ. После запуска транзакции: средства, оставшиеся после выплаты долгов и налогов, не возвращаются учредителям, а направляются на спецсчет НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины. После закрытия такого счета — в Государственный бюджет.

Новые виды ценных бумаг

Облигации с залогом: инструмент, где выплаты гарантированы конкретным движимым или недвижимым имуществом.

Гарантированные облигации: бумаги, исполнение обязательств по которым обеспечено гарантией банка, финансового учреждения либо государственной или местной гарантией.

Застрахованные облигации: инструмент, где риск неисполнения эмитентом своих обязанностей покрывается договором страхования финансовых рисков.

Секьюритизационные облигации: новый вид бумаг, которые выпускаются Специализированной платформой финансирования исключительно для целей секьюритизации (превращения активов в ликвидные средства).

Облигации с покрытием: инструмент, обеспеченный залогом активов покрытия, которые формируются и регулируются согласно новым требованиям профильного закона.

Отдельное внимание уделено статье 24, которая в новой редакции детально описывает кредитную ноту как эмиссионную деривативную ценную бумагу. Эмитент обязан выплачивать проценты в сроки, определенные проспектом эмиссии. Главная особенность инструмента заключается в том, что владелец получает 100% номинальной стоимости только при условии, что с третьим лицом, указанным в решении об эмиссии, не произошло кредитное событие, например, дефолт или банкротство. Если кредитное событие в отношении третьего лица наступает, эмитент имеет право выплатить владельцу ноты только уменьшенную сумму. Фактически, кредитная нота позволяет инвестору брать на себя кредитный риск третьего лица в обмен на более высокий процентный доход.

Стандартизированная секьюритизация (STS)

Законопроект внедряет европейский стандарт STS (Simple, Transparent, Standardised). Если секьюритизация признается стандартизированной, она получает меньшие требования к капиталу для банков-инвесторов и более высокое доверие на рынке. Контроль за этим осуществляет агент по верификации — новое юридическое лицо, аккредитованное НКЦБФР. Агент по верификации проверяет соответствие транзакции стандартам STS. Данные обо всех операциях должны стекаться в репозитории данных секьюритизации, подконтрольные НКЦБФР.

Защита активов в процедуре банкротства

Это одно из важнейших изменений, которое вносится в Кодекс по процедурам банкротства и устанавливает, что активы покрытия не включаются в ликвидационную массу эмитента. Более того, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на выплаты владельцам облигаций с покрытием.

Принятие соответствующего закона может существенно изменить механизмы финансирования банковского сектора. Документ открывает возможность для украинских банков передавать риски по кредитным портфелям инвесторам через инструменты секьюритизации. Фактически это означает, что банки смогут конвертировать часть кредитных активов в ценные бумаги и передавать связанные риски инвесторам. Тем не менее, практический запуск реформы в значительной степени будет зависеть от подзаконной базы. В частности, регуляторные правила должны разработать Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно заключительным положениям законопроекта, соответствующие нормативно-правовые акты должны быть приняты не позднее чем за 30 дней до вступления закона в силу. Именно эти документы будут определять порядок функционирования новых инструментов, требования к участникам рынка и процедуры передачи кредитных портфелей.

