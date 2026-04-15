Для аграриев в прифронтовых и деоккупированных районах готовят налоговые льготы — Рада рассматривает два подхода

18:00, 15 апреля 2026
В Раде предлагают изменить правила расчёта минимального налогового обязательства для аграриев в прифронтовых и деоккупированных регионах.
В Верховной Раде рассматривают два законопроекта №15123 и №15123-1, которые меняют подход к исчислению минимального налогового обязательства (МПЗ) для сельскохозяйственных производителей в зонах боевых действий и на деоккупированных территориях.

И в основном — №15123, и в альтернативном — №15123 речь идёт о пересмотре коэффициента «К», который используется для расчёта МПЗ, а также о привязке налоговых льгот к территориям, пострадавшим от войны или находившимся в оккупации. Обе инициативы направлены на снижение налоговой нагрузки на аграриев, однако существенно отличаются уровнем фискального послабления.

Альтернативный законопроект появился как ответ на последствия полномасштабной войны, которые существенно повлияли на аграрный сектор.

Разрушение инфраструктуры, минирование сельскохозяйственных земель, нарушение логистических цепочек и нехватка рабочей силы снизили возможности агропроизводителей стабильно работать и выполнять налоговые обязательства. При этом условия ведения хозяйства являются неравномерными — часть предприятий работает в условно стабильных регионах, тогда как другие — в зонах возможных боевых действий или на деоккупированных территориях, где риски и потери значительно выше.

Именно это региональное неравенство и разный уровень экономической нагрузки стали основанием для пересмотра подходов к исчислению минимального налогового обязательства и инициирования соответствующих изменений в законодательстве.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15123 предлагает уменьшить коэффициент «К» при расчёте минимального налогового обязательства (МПЗ) за 2025 год и последующие годы до завершения военного положения для земель в зонах возможных боевых действий и на деоккупированных территориях, которые находились в оккупации 5 и более месяцев. Для таких земель предлагается применять коэффициент 0,025 вместо действующего 0,057.

Также предусматривается, что нормы относительно минимального размера МПЗ не будут применяться к землям на деоккупированных территориях, которые находились в оккупации более 5 месяцев.

Льготы привязываются к официальному Перечню территорий, на которых ведутся или велись боевые действия либо которые были временно оккупированы Российской Федерацией. Таким образом, снижение налоговой нагрузки будет зависеть от подтверждённого статуса земель с учётом срока оккупации (5 месяцев и более) и включения территории в определённый перечень.

В то же время альтернативный законопроект предлагает иной подход к расчёту минимального налогового обязательства (МПЗ) и регулированию земельных отношений.

При определении МПЗ за 2025 год и последующие годы до завершения военного положения для земель на территориях возможных боевых действий и деоккупированных территориях, которые находились в оккупации шесть и более месяцев и включены в официальный Перечень, устанавливается коэффициент «К» в размере 0,020.

Также для таких деоккупированных территорий не применяются нормы о минимальном размере МПЗ.

Кроме того, право обращения в налоговые органы для сверки данных получит не только собственник земли, но и арендатор или иной пользователь участка.

В частности, изменениями в Земельный кодекс предлагается разрешить учреждениям, иным чем банки, содействовать развитию и надлежащему функционированию рынка земли, обеспечивая возможность кредитования фермеров для покупки участков. Привлечение более широкого круга финансовых учреждений будет способствовать созданию прозрачных механизмов финансирования, оценки рисков, залогового обеспечения и обеспечения ликвидности.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Для аграриев в прифронтовых и деоккупированных районах готовят налоговые льготы — Рада рассматривает два подхода

В Раде предлагают изменить правила расчёта минимального налогового обязательства для аграриев в прифронтовых и деоккупированных регионах.

Военным готовят дополнительные выплаты с ограничением на использование — в размере трех минимальных зарплат

В Раде предлагают предоставить дополнительные выплаты военным, которые можно будет тратить только на восстановление организма.

Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Можно ли уволить работника из-за конфликтов в коллективе и нарушения этики: что говорит Верховный Суд

Отсутствие должностной инструкции, общие формулировки в приказах и недоказанные нарушения могут сделать увольнение незаконным.

Акционерные общества и ООО получат новые правила управления — обновят корпоративные договоры и уставы

В Украине планируют изменить правила корпоративного управления в компаниях и регистрации юридических лиц.

