Для аграріїв у прифронтових і деокупованих районах готують податкові пільги — Рада розглядає два підходи

У Раді пропонують змінити правила розрахунку мінімального податкового зобов’язання для аграріїв у прифронтових і деокупованих регіонах.

У Верховній Раді розглядають два законопроєкти №15123 та №15123-1, які змінюють підхід до обчислення мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) для сільськогосподарських виробників у зонах бойових дій та на деокупованих територіях.

І в основному —№15123, і в альтернативному — №15123 йдеться про перегляд коефіцієнта «К», який використовується для розрахунку МПЗ, а також про прив’язку податкових пільг до територій, які постраждали від війни або були в окупації. Обидві ініціативи спрямовані на зменшення податкового тиску на аграріїв, однак відрізняються рівнем фіскального послаблення.

Альтернативнний законопроєкт з’явився як відповідь на наслідки повномасштабної війни які суттєво вплинули на аграрний сектор.

Руйнування інфраструктури, мінування сільськогосподарських земель, порушення логістичних ланцюгів і нестача робочої сили знизили можливості агровиробників стабільно працювати та виконувати податкові зобов’язання. При цьому умови ведення господарства є нерівномірними — частина підприємств працює в умовно стабільних регіонах, тоді як інші — у зонах можливих бойових дій або на деокупованих територіях, де ризики та втрати значно вищі.

Саме ця регіональна нерівність і різний рівень економічного навантаження стали підставою для перегляду підходів до обчислення мінімального податкового зобов’язання та ініціювання відповідних змін у законодавстві.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт №15123 пропонує зменшити коефіцієнт «К» при розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за 2025 рік і наступні роки до завершення воєнного стану для земель у зонах можливих бойових дій та на деокупованих територіях, які були в окупації 5 і більше місяців. Для таких земель пропонується застосовувати коефіцієнт 0,025 замість чинного 0,057.

Також передбачається, що норми щодо мінімального розміру МПЗ не застосовуватимуться до земель на деокупованих територіях, які перебували в окупації понад 5 місяців.

Пільги прив’язуються до офіційного Переліку територій, на яких велися або ведуться бойові дії чи які були тимчасово окуповані Російською Федерацією. Отже, зменшення податкового навантаження залежатиме від підтвердженого статусу земель, з урахуванням строку окупації (5 місяців і більше) та включення території до визначеного переліку.

Водночас альтернативний законопроєкт пропонує інший підхід до розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) та регулювання земельних відносин.

При визначенні МПЗ за 2025 рік і наступні роки до завершення воєнного стану для земель на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях, що були в окупації шість і більше місяців і включені до офіційного Переліку, встановлюється коефіцієнт «К» у розмірі 0,020.

Також для таких деокупованих територій не застосовуються норми щодо мінімального розміру МПЗ.

Крім того, право звернення до податкових органів для звірки даних матиме не лише власник землі, а й орендар або інший користувач ділянки.

Зокрема, змінами до Земельного кодексу пропонується дозволити установам, іншим ніж банки, сприяти розвитку та належному функціонуванню ринку землі, забезпечуючи можливість кредитування фермерів для купівлі ділянок. Залучення ширшого кола фінансових установ сприятиме створенню прозорих механізмів фінансування, оцінки ризиків, заставного забезпечення та забезпечення ліквідності.

