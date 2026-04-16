Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В судебной практике все чаще возникает ситуация, когда буквальное применение закона не всегда обеспечивает результат, соответствующий принципу верховенства права. Особенно остро это проявляется в делах, где закон предусматривает фиксированные штрафные санкции, не оставляя суду возможности учесть конкретные обстоятельства дела.

Именно такая проблема стала основанием для первого обращения налоговой палаты Кассационного административного суда в составе Верховного Суда для получения консультативного заключения ЕСПЧ.

В рамках конференции «Национальные суды и ЕСПЧ: роль каждого, взаимодействие, диалог», судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Наталия Блаживская презентовала позицию налоговой палаты, которая, столкнувшись с угрозой нарушения права на мирное владение имуществом, воспользовалась механизмом Протокола № 16 к Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Это обращение фактически открывает новый этап диалога между украинской судебной системой и Страсбургом относительно пределов применения принципа пропорциональности.

Принцип верховенства права и пределы буквального применения закона

В соответствии со статьей 6 Конституции Украины, государственная власть осуществляется на принципах ее разделения, а суд действует в пределах определенных полномочий. В то же время статья 8 Конституции закрепляет принцип верховенства права, который, как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд, имеет не только формальный, но и содержательный характер.

Иными словами, применение нормы права не может ограничиваться только ее буквальным толкованием. Суд должен оценивать, приводит ли такое применение к справедливому и пропорциональному результату.

Эта обязанность также вытекает из статьи 129 Конституции Украины, которая определяет основы осуществления правосудия, а также из положений Закона Украины «Об исполнении решений и применении практики ЕСПЧ», обязывающего суды применять практику ЕСПЧ как источник права.

Проблема фиксированных штрафов

Проблема, озвученная судьей Наталией Блаживской, заключается в существовании норм, устанавливающих жесткие, фиксированные штрафы без возможности учета специфических обстоятельств дела. Буквальное применение таких норм часто вступает в конфликт с требованием справедливого баланса, которое выдвигает ЕСПЧ.

На практике суды сталкиваются с ситуациями, когда закон устанавливает жестко определенный размер финансовых санкций, не предусматривая никакой альтернативы.

В таких случаях суд не может уменьшить штраф, не имеет возможности учесть характер нарушения и не может оценить степень вины или последствия для государства. При этом применение таких санкций должно соответствовать требованиям Конвенции о защите прав человека, в частности статье 1 Первого протокола, которая гарантирует защиту права собственности и требует соблюдения справедливого баланса между публичным интересом и правами личности.

В результате возникает юрисдикционное напряжение: суд обязан проверить пропорциональность вмешательства, но не имеет процессуальных инструментов для ее обеспечения.

Пример дела

Проблема стала очевидной в деле, которое рассматривал Кассационный административный суд. Речь шла о ситуации, где имело место техническое нарушение, связанное с незавершенной процедурой регистрации РРО. При этом государству фактически не был нанесен ущерб.

Несмотря на это, примененная санкция составила 200% стоимости реализованной продукции. Сумма штрафа в 200% от стоимости реализованного товара привела к начислению 63 млн грн взыскания. При этом общая стоимость активов предприятия составляла всего 22 млн грн.

В таких условиях санкция может приобретать фактически конфискационный характер, что ставит под сомнение ее пропорциональность.

Стандарты ЕСПЧ относительно финансовых санкций

Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно подчеркивал, что финансовые санкции не должны накладывать чрезмерное индивидуальное бремя на лицо.

Так, в деле Mamidakis v. Greece ЕСПЧ признал непропорциональным штраф за таможенное правонарушение, поскольку его размер создавал чрезмерную финансовую нагрузку для заявителя.

В деле Bendenoun v. France ЕСПЧ подчеркнул, что финансовые санкции могут иметь карательный характер и поэтому подлежат тщательной проверке с точки зрения пропорциональности.

Почему суд обратился в ЕСПЧ?

В ситуации, когда закон не оставляет суду возможности изменить размер санкции, возникает ключевой вопрос: может ли национальный суд обеспечить соблюдение стандартов Конвенции, если закон не дает ему инструментов для оценки пропорциональности?

Именно поэтому Кассационный административный суд обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением в соответствии с Протоколом № 16.

Механизм Протокола № 16 позволяет национальным судам обращаться в ЕСПЧ до принятия окончательного решения, получать консультативное толкование положений Конвенции и обеспечивать согласованное применение стандартов прав человека.

Судья Наталия Блаживская подчеркнула, что это первый запрос КАС ВС в рамках Протокола № 16, тогда как ранее этим механизмом пользовалась только Большая Палата Верховного Суда.

Диалог между судами как элемент верховенства права

Выступление судьи Наталии Блаживской и решение налоговой палаты КАС в составе Верховного Суда об обращении в Европейский суд по правам человека за консультативным заключением в соответствии с Протоколом № 16 к Европейской конвенции по правам человека можно рассматривать как важный этап развития украинского административного судопроизводства.

Такой шаг имеет существенное значение для бизнеса, поскольку способствует формированию правового механизма, позволяющего оценивать пропорциональность финансовых санкций и предотвращать применение чрезмерных штрафов в случаях формальных или технических нарушений.

Механизм, предусмотренный Протоколом № 16 к Конвенции, может эффективно использоваться украинскими судами как инструмент судебного диалога с ЕСПЧ. Такой подход позволяет национальным судам действовать в пределах своих полномочий, одновременно обеспечивая надлежащий уровень соблюдения стандартов Европейской конвенции по правам человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.