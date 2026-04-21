Манифест автономии ВСП: дисциплинарное производство без ожидания приговора по уголовному делу

Достаточно ли материалов негласных следственных розыскных действий для прекращения карьеры судьи: дисциплинарная практика ВСП.

Вопрос независимости судебной власти в Украине тесно связан с механизмами ответственности за нарушение стандартов добропорядочности. Последние годы продемонстрировали рекордное количество увольнений судей: в 2023 году после возобновления деятельности ВСП уволил 6 судей за совершение существенных дисциплинарных проступков, 31 судью в 2024 году и 30 судей в 2025 году.

И именно последние изменения в дисциплинарной практике Высшего совета правосудия вызывают дискуссии в юридическом и судейском сообществе, особенно в части использования материалов негласных следственных (розыскных) действий (НСРД) как самостоятельного основания для увольнения судей при отсутствии обвинительного приговора суда. Статья члена ВСП Аллы Котелевец и доцента Елены Овчаренко «Существенный дисциплинарный проступок судьи: от теории к практике» предлагает анализ этого подхода.

Статья является своеобразным манифестом современной политики ВСП, которая базируется на идее, что дисциплинарный орган не должен ждать годами приговора суда по уголовному делу, чтобы осуществлять дисциплинарное производство, даже с нарушением принципа презумпции невиновности.

Рассмотрим подход, изложенный в статье.

Принцип автономии: дисциплинарный проступок vs уголовное правонарушение

Статья Аллы Котелевец и Елены Овчаренко свидетельствует о том, что дисциплинарные органы ВСП идут по пути автономности дисциплинарной ответственности от уголовной. Авторы разграничивают эти понятия: вопрос о вине в совершении преступления решает только суд, тогда как установление наличия дисциплинарного проступка — это исключительная компетенция ВСП.

Практика Дисциплинарных палат ВСП за 2024–2025 годы базируется на том, что решения любых органов, включая приговор суда, не являются обязательными для дисциплинарного органа.

По мнению авторов, отсутствие приговора суда не ограничивает ВСП в праве уволить судью, если его действия одновременно подпадают под признаки дисциплинарного деликта. Этот подход полностью соответствует последней практике ВСП, где «дисциплинарный проступок» и «уголовное правонарушение» не признаются тождественными.

НСРД как доказательство: правомерность и границы использования

Наиболее дискуссионным аспектом, освещенным в статье, является использование результатов НСРД в дисциплинарных делах. Авторы утверждают, что ВСП использует данные уголовных производств, соблюдая требования УПК относительно разглашения сведений досудебного расследования (ст. 222).

Позицию правомерности использования результатов НСРД в ходе дисциплинарного производства в отношении судьи авторы подкрепляют практикой Большой Палаты Верховного Суда. В статье цитируются постановления от 2024 и 2025 годов, подтверждающие правомерность использования результатов НСРД для оценки этического поведения судьи.

Однако такая позиция является нерелевантной и выглядит как попытка выдать желаемое за действительное. Практика, на которую ссылаются авторы, обычно касается случаев, где материалы НСРД уже прошли процедуру легализации в уголовном процессе или где судья сам не отрицал фактическую сторону событий.

Аргументация о том, что статья 222 УПК Украины позволяет использовать материалы следствия в дисциплинарных делах, является не только ошибочной, но и такой, которая провоцирует риски для правовой определенности. Расширение действия норм уголовного процесса на дисциплинарную процедуру прямо нарушает конституционный принцип: «Органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины».В противовес практике ВСП проанализируем действующее законодательство и отдельные позиции членов Высшего совета правосудия, судей и юристов

Статья 222 УПК и ограниченный круг участников

Анализ положений УПК свидетельствует, что механизм использования материалов уголовных производств в ВСП имеет существенные недостатки. Статья 222 УПК Украины устанавливает четкий порядок доступа к информации досудебного расследования, где части 1 и 2 образуют единую систему.

Статья 222 УПК Украины ограничивает круг лиц, которым может быть предоставлено разрешение на разглашение сведений следствия. ВСП не является субъектом уголовного процесса (за исключением процедур отстранения или ареста), поэтому передача ему материалов НСРД для дисциплинарных целей находится вне пределов правового поля УПК.

Следовательно, когда САП или НАБУ направляют дисциплинарные жалобы с выборочными материалами НСРД вне рамок этих процедур, возникает обоснованное сомнение в правомерности такого разглашения сведений. ВСП в таких случаях фактически оперирует данными, которым не была дана оценка компетентным судом, что ставит под угрозу легитимность всего дисциплинарного производства.

Особые мнения

Показательным стало выступление Председателя ВСП Григория Усика на недавней международной конференции «Национальные суды и ЕСПЧ: роль каждого, взаимодействие, диалог». Григорий Усик акцентирует внимание на том, что практика ЕСПЧ позволяет брать факты из уголовного дела преимущественно после их оценки компетентным судом. Это означает, что:

Факты должны быть установлены и проверены судом в рамках уголовного процесса.

Только после судебной верификации ВСП может использовать эти данные через призму дисциплинарной процедуры.

Эта позиция значительно ближе к классическому пониманию верховенства права, чем практика быстрых увольнений на основании сырых материалов следствия, которые часто бывают выборочными и манипулятивными.

В 2025 году действующий член Высшего совета правосудия, судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда и кандидат юридических наук господин Сергей Бурлаков на странице ВСП опубликовал статью под названием «Допустимо ли использование тайных сведений в дисциплинарном производстве в отношении судьи?».

В этой аналитической статье он пришел к выводу, что передача материалов негласных следственных (розыскных) действий, полученных путем вмешательства в частное общение, в дисциплинарные органы и их использование в качестве доказательств в делах судей нарушает статью 8 Конвенции о защите прав человека, которая, по мнению юридического сообщества, является более аргументированной и содержательной.

Также в недавнем комментарии для «Судебно-юридической газеты» экс-уполномоченная ВРУ по правам человека, заслуженный юрист Украины, адвокат Валерия Лутковская объяснила, почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей.

Негласные следственные (розыскные) действия урегулированы Уголовным процессуальным кодексом Украины. При этом часть третья статьи 14 Кодекса прямо устанавливает, что информация, полученная в результате вмешательства в общение, не может быть использована иначе как для решения задач уголовного производства.

Более того, часть первая статьи 257 Кодекса устанавливает, что если в результате проведения негласного следственного (розыскного) действия выявлены признаки уголовного правонарушения, которое не расследуется в данном уголовном производстве, то полученная информация может быть использована в другом уголовном производстве только на основании постановления следственного судьи, которое выносится по ходатайству прокурора. Соответственно, Уголовный процессуальный кодекс устанавливает исключительно одну цель вмешательства в право лица на тайну общения – для расследования уголовного производства.

Как отметила Валерия Лутковская, ВСП действительно должен получать любую информацию из любых источников, но в порядке, установленном законодательством. Устанавливает ли уголовное процессуальное законодательство такой порядок получения и использования ВСП материалов НСРД? Нет, с точки зрения адвоката, это означает запрет на использование материалов НСРД в рамках дисциплинарного производства.

Практика Конституционного Суда и ЕСПЧ

Отдельного внимания заслуживает и несоответствие аргументов члена ВСП Аллы Котелевец последним правовым выводам Конституционного Суда Украины. В частности, в Решении КСУ от 26 ноября 2025 года по делу № 3-133/2021(299/21) указано: элементом презумпции невиновности является принцип in dubio pro reo, согласно которому все сомнения относительно вины лица должны толковаться в его пользу.

ВСП является правоприменительным органом, который своими решениями устанавливает вину судей в совершении дисциплинарного проступка и определяет виды ответственности, которые применяются к судьям, в частности увольнение с занимаемой должности. То есть, на Высший совет правосудия возложена обязанность доказывания вины надлежащими и допустимыми доказательствами с применением принципа презумпции невиновности.

Таким образом, в случае использования материалов НСРД в качестве доказательств совершения судьей дисциплинарного проступка, ВСП обязан оценить их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, как государственный орган, на который возложено бремя доказывания вины субъекта, привлекаемого к ответственности в правоотношениях, родственных уголовному производству.

Важное значение имеет решение ЕСПЧ «Карабейоглу против Турции». ЕСПЧ подчеркнул, что материалы прослушивания, полученные в рамках уголовного производства, не могут автоматически использоваться в других процедурах, в частности дисциплинарных, без четкого законодательного основания.

В этом деле Суд признал, что само проведение прослушивания было законным и осуществлялось под судебным контролем. В то же время нарушение Европейской конвенции по правам человека возникло из-за последующего использования материалов НСРД в дисциплинарном производстве, что вышло за пределы целей, определенных законом. Это решение часто используется украинскими судами как аргумент против «перекрестного» применения материалов НСРД вне уголовного процесса без прямой законодательной нормы.

Во время недавнего визита в Киев делегации ЕСПЧ во главе с его председателем Маттиасом Гийомаром, судья ЕСПЧ Николай Гнатовский отметил, что у Суда уже есть практика, касающаяся негласных розыскных действий именно в Украине. Речь идет о деле «Якимчук против Украины», в котором Суд установил нарушение прав заявительницы при использовании материалов негласных следственных (розыскных) действий. Дело касалось прослушивания судьи в рамках уголовного производства по вымогательству неправомерной выгоды.

ЕСПЧ констатировал системные нарушения в делах с использованием тайного наблюдения. Любое тайное наблюдение или аудиозапись без надлежащего судебного разрешения или без предоставления защите доступа к постановлениям о санкционировании таких действий является грубым нарушением права на частную жизнь.

Как видим, понятие «существенного дисциплинарного проступка» требует срочного уточнения. Факты, установленные судом, имеют значительно больший вес для дисциплинарного органа, чем результаты несанкционированного прослушивания. Когда ВСП увольняет судью за этический проступок, основываясь исключительно на записях НСРД, он берет на себя функцию суда, но без надлежащих процессуальных гарантий для обвиняемого. Возникает риск, что подобная «автономность» простыми словами легализирует использование недопустимых доказательств.

