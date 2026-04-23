43 запроса и частный интерес: как решение РАУ меняет правила подачи адвокатских запросов

Совет адвокатов Украины установил новые правила борьбы с фейковым представительством адвокатов.

Адвокатский запрос долгое время считался незыблемым инструментом сбора доказательств, однако последняя практика Совета адвокатов Украины свидетельствует о пересмотре правил и начале борьбы со злоупотреблениями в этой сфере. В мае 2026 года адвокатское сообщество столкнулось с новыми акцентами в практике применения института адвокатского запроса. 2 апреля 2026 года Совет адвокатов Украины предоставил официальное разъяснение относительно адвокатских запросов, изложенное в решении № 15.

Поводом для разъяснения РАУ стал кейс адвоката, который направил 43 системных запроса в коммунальное предприятие, ссылаясь на представительство интересов Совета адвокатов области. В то же время органы адвокатского самоуправления сообщили об отсутствии каких-либо договорных отношений с этим адвокатом.

Принятое разъяснение сформировало три ключевых критерия правомерного использования адвокатского запроса:

наличие реальных договорных отношений с клиентом,

отсутствие частного интереса адвоката,

учет специальных режимов доступа к информации, которые имеют приоритет в соответствующих правоотношениях.

Таким образом, решение имеет значение не только для урегулирования конкретного спора, но и для формирования единой практики использования адвокатских запросов.

Можно ли подавать запрос без договора об оказании правовой помощи?

Совет адвокатов Украины подтвердил связь между правом на адвокатский запрос и фактом оказания правовой помощи конкретному клиенту.

В разъяснении подчеркнуто, что несмотря на отсутствие законодательного требования прилагать копии договора к адвокатскому запросу, сам договор об оказании правовой помощи должен фактически существовать на момент обращения адвоката.

РАУ также обратила внимание на юридические последствия нарушения этого требования. В частности, ссылка в запросе на ордер, выданный на основании несуществующего или неподписанного договора, расценивается как недобросовестное пользование профессиональными правами адвоката.

В Совете подчеркнули, что адвокат не имеет «абстрактного» права на получение информации. Такое право является производным от волеизъявления клиента и реализуется исключительно в рамках оказания правовой помощи.

Запрет использования запросов в частных интересах

При рассмотрении дела о 43 запросах адвоката были установлены обстоятельства, свидетельствующие о потенциальном злоупотреблении институтом адвокатского запроса. В частности, запросы якобы в интересах Совета адвокатов о получении информации об аренде помещения сопровождались подачей заявления на аренду того же помещения от жены адвоката.

РАУ подчеркнула, что использование профессиональных гарантий адвокатской деятельности для удовлетворения личных или связанных частных интересов недопустимо.

Адвокатский запрос является инструментом обеспечения оказания правовой помощи клиенту, а не средством получения информации для собственных нужд или нужд третьих лиц.

Таким образом, запросы, направленные на достижение частного интереса под видом профессиональной деятельности, отныне расцениваются как нарушение целевого назначения адвокатского запроса и могут иметь дисциплинарные последствия.

Дисциплинарная ответственность за непредоставление ответа

Совет адвокатов Украины также объяснил подходы к дисциплинарной ответственности в случаях непредоставления ответа на адвокатский запрос.

В частности, был поставлен вопрос: может ли адвокат, представляющий предприятие — адресата запроса, нести дисциплинарную ответственность за отказ предоставить ответ на запрос другого адвоката. РАУ подчеркнула, что сам по себе отказ или непредоставление ответа не является автоматическим основанием для дисциплинарного производства.

В разъяснении подчеркнуто, что за нарушение права на информацию законодательством предусмотрена специальная административная ответственность по статье 212-3 КУоАП. Следовательно, дисциплинарные органы адвокатского самоуправления не должны подменять суд при рассмотрении вопросов, относящихся к административной юрисдикции.

Особое внимание РАУ уделила ситуациям, когда доступ к информации может быть ограничен с учетом требований безопасности или уголовного процесса. В частности, в условиях военного положения адвокат — представитель предприятия может обоснованно отказать в предоставлении информации, если она касается объектов гражданской защиты (в частности, укрытий) или является предметом проверки специальных служб.

Если соответствующие сведения могут содержать признаки уголовного правонарушения, порядок доступа к ним регулируется нормами Уголовного процессуального кодекса, в частности статьей 222 УПК Украины о неразглашении данных досудебного расследования, а не общими положениями об адвокатском запросе.

Ожидается, что указанный подход станет основой дальнейшей дисциплинарной практики Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, где ключевыми критериями оценки поведения адвоката будут выступать добросовестность, наличие надлежащего правового основания для запроса и отсутствие конфликта интересов между профессиональными обязанностями и частной выгодой.

Отныне каждый адвокатский запрос должен основываться на надлежащем правовом основании — реально существующем договоре об оказании правовой помощи. Наличие такого договора должно быть подтверждаемым, что делает невозможным использование ордера как формального инструмента без фактических договорных отношений с клиентом.

