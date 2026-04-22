Бывшие пленные смогут бесплатно восстановить водительские документы: МВД готовит ряд льгот

МВД обнародовало проект изменений в правила регистрации авто и выдачи удостоверений водителя

МВД обнародовало проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно отдельных особенностей выдачи удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства некоторым категориям лиц».

Одним из ключевых нововведений станет поддержка лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Такие граждане освобождаются от оплаты за административные услуги и возмещения стоимости самого бланка удостоверения водителя или свидетельства о регистрации транспортного средства.

Воспользоваться правом на бесплатное восстановление документов можно однократно в течение года с даты освобождения.

Для получения услуги необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

Подать заявление и скан-копию выписки можно будет не только лично, но и через «Электронный кабинет водителя» или портал «Дія».

Для граждан, потерявших документы в результате боевых действий (например, во время обстрелов или уничтожения имущества), процедура также упрощается:

Потерпевшие освобождаются от платы за услуги и бланки в течение военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены.

Вместо сложных проверок достаточно будет предоставить документ от органа досудебного расследования о признании лица потерпевшим в рамках соответствующего уголовного производства.

Важный юридический блок касается транспортных средств, владельцы которых признаны безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Опекун над имуществом такого лица получит право перерегистрировать автомобиль в связи с потерей техпаспорта без смены его владельца.

Сервисные центры МВД будут автоматически проверять статус опекуна через соответствующие государственные реестры.

В новом техпаспорте в графе «Особые отметки» будет указано: «Выдано [ФИО опекуна] в интересах владельца транспортного средства».

Кроме социальных льгот, будущее постановление введет несколько технических новаций:

При замене утерянного удостоверения водителя отменено требование обязательной предварительной проверки факта выдачи перед подачей заявления. Теперь проверка по реестрам (МВД, Демографический реестр, базы розыска) проводится непосредственно во время оказания услуги, часто в автоматическом режиме.

На период военного положения официально закреплено право водителей с категорией B (легковые авто) управлять грузовиками категорий C и C1.

Получить право на управление составом транспортных средств (категория СЕ) теперь можно быстрее — достаточно иметь категорию С, пройти переподготовку по установленным программам и сдать только практический экзамен.

Автор: Тарас Лученко.

