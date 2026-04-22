  1. Публікації
  2. / В Україні

Колишні полонені зможуть безкоштовно відновити водійські документи: МВС готує низку пільг

17:00, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МВС оприлюднило проєкт змін до правил реєстрації авто та видачі посвідчень водія.
Фото: Головний сервісний центр МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

МВС оприлюднило проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо окремих особливостей видачі посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу деяким категоріям осіб».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Одним із ключових нововведень стане підтримка осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Такі громадяни звільняються від оплати за адміністративні послуги та відшкодування вартості самого бланка посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. 

Скористатися правом на безкоштовне відновлення документів можна одноразово протягом року з дати звільнення.

Для отримання послуги необхідно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Подати заяву та скан-копію виписки можна буде не лише особисто, а й через «Електронний кабінет водія» або портал «Дія».

Для громадян, які втратили документи внаслідок бойових дій (наприклад, під час обстрілів чи знищення майна), процедура також спрощується:

Потерпілі звільняються від плати за послуги та бланки протягом воєнного стану та одного місяця після його завершення.

Замість складних перевірок  достатньо буде  надати документ від органу досудового розслідування про визнання особи потерпілою у відповідному кримінальному провадженні.

Важливий юридичний блок стосується транспортних засобів, власники яких визнані безвісно відсутніми або зниклими за особливих обставин.

Опікун над майном такої особи отримає право перереєструвати автомобіль у зв'язку з втратою техпаспорта без зміни власника.

Сервісні центри МВС автоматично перевірятимуть статус опікуна через відповідні державні реєстри.

У новому техпаспорті в графі «Особливі відмітки» буде зазначено: «Видано [ПІБ опікуна] в інтересах власника транспортного засобу».

Окрім соціальних пільг, майбутня постанова запровадить кілька технічних новацій:

  1. При заміні втраченого посвідчення водія скасовано вимогу обов’язкової попередньої перевірки факту видачі перед подачею заяви. Тепер перевірка за реєстрами (МВС, Демографічний реєстр, бази розшуку) проводиться безпосередньо під час надання послуги, часто в автоматичному режимі.
  2. На період воєнного стану офіційно закріплено право водіїв з категорією B (легкові авто) керувати вантажівками категорій C та C1.
  3. Отримати право на керування составом транспортних засобів (категорія СЕ) тепер можна швидше — достатньо мати категорію С, пройти перепідготовку та скласти лише практичний іспит.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС полон

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]