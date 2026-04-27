Комитет Верховной Рады рассмотрит законопроекты о возвращении неограниченного срока обращения в суд за взысканием заработной платы

Депутаты предлагают отменить введенный в 2022 году трехмесячный срок исковой давности для взыскания задолженности по зарплате.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз рассмотрит на очередном заседании:

Проект Закона о внесении изменений в статью 233 Кодекса законов о труде Украины относительно обеспечения права применения неограниченного срока обращения работника в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы (13664, н. д. Гнатенко В.С.);

Проект Закона о внесении изменений в статью 233 Кодекса законов о труде Украины относительно обеспечения права работника на неограниченный срок обращения в суд с иском о взыскании невыплаченных сумм (13664-1, н. д. Третьякова Г.М., Винтоняк О.В. и др.);

Проект Закона о внесении изменений в статью 233 Кодекса законов о труде Украины (13664-д, н. д. Третьякова Г.М. и др.).

Проектами предлагается внести изменения в статью 233 Кодекса законов о труде Украины, которыми предусматривается установить, что в случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда обращение работника в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы, то есть всех выплат, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с государственными гарантиями, установленными законодательством, осуществляется без ограничения каким-либо сроком независимо от того, были ли такие суммы начислены работодателем.

Нардепы задаются вопросом: можно ли ограничить право человека на заработанные деньги тремя месяцами?

Новый документ предлагает расширить сферу защиты не только на термин «заработная плата», но и на:

Все выплаты, причитающиеся работнику (премии, надбавки, компенсации);

Выплаты по коллективному или трудовому договору;

Социальные и компенсационные гарантии.

ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление) соглашается, что предусмотренный действующей редакцией ч. 2 ст. 233 КЗоТ трехмесячный срок для обращения в суд не обеспечивает надлежащего уровня защиты трудовых прав работников, в то же время считает, что уместнее было бы применить систему сроков (исковая давность), предусмотренную в Гражданском кодексе Украины. Это создало бы единые и равные условия для всех граждан и организаций при обращении в суд по вопросам, возникающим из родственных правоотношений, регулируемых нормами гражданского и трудового права, в едином процессуальном порядке.

Также ГНЭУ обращает внимание, что определение в предложенных изменениях заработной платы как «всех выплат, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с государственными гарантиями, установленными законодательством» противоречит ч. 1 ст. 94 КЗоТ, согласно которой «заработная плата — это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу».

История вопроса

До июля 2022 года закон содержал специальную норму, согласно которой работник имел право обратиться в суд с иском о взыскании заработной платы и других причитающихся выплат без каких-либо сроковых ограничений, независимо от того, были ли такие суммы начислены работодателем. Это положение отражало повышенный уровень защиты конституционного права на труд и соответствовало правовым позициям Конституционного Суда Украины, который в своих решениях 2013 года подчеркивал, что заработная плата как вознаграждение за труд не может быть ограничена сроками давности, так как такое ограничение фактически сужает содержание права на судебную защиту.

Верховный Суд Украины также неоднократно подтверждал эту позицию, в частности, в постановлении от 26 октября 2016 года, где отметил, что требования об оплате труда не могут быть отклонены из-за пропуска срока. Таким образом, до 2022 года в Украине сформировалась стабильная правовая практика, исходившая из неограниченности срока для обращения в суд с требованиями о заработной плате.

Ситуация изменилась после принятия Закона № 2352-IX «Об оптимизации трудовых отношений» от 19 июля 2022 года, которым указанная гарантия была отменена, и все требования работников относительно заработной платы были подчинены общему трехмесячному сроку. Это привело к существенному сужению прав работников, особенно в случаях сокрытия начислений или систематической задержки выплат.

Новая редакция статьи 233 КЗоТ фактически сделала невозможным эффективное восстановление нарушенных прав во многих ситуациях, создав правовые коллизии и неоднозначность в применении норм. В результате в судах возникло расхождение: с одной стороны, действует новое правило о срочности, с другой — для «старых» долгов, возникших до июля 2022 года, суды вынуждены применять предыдущую норму, позволявшую обращение без ограничения сроком.

Украинские суды неоднократно разъясняли особый статус требований об оплате труда в контексте сроков давности.

Конституционный Суд Украины в своих решениях № 8-рп/2013 и № 9-рп/2013 (от 15 октября 2013 года) подчеркнул, что споры о взыскании невыплаченных сумм индексации зарплаты и компенсации потери части заработка (из-за нарушения сроков выплаты) являются трудовыми спорами относительно оплаты труда. Работник имеет право обратиться в суд с такими требованиями без ограничения каким-либо сроком, независимо от того, были ли эти суммы официально начислены работодателем. Эти выводы КСУ фактически подтвердили, что право на зарплату защищено особым образом и не подлежало общим срокам давности.

Верховный Суд Украины (еще до судебной реформы 2017 года) также придерживался позиции об отсутствии срокового ограничения для исков относительно заработной платы. В частности, постановлением от 26.10.2016 (дело №6-1395цс16) Верховный Суд Украины поддержал ранее высказанные правовые позиции и отметил, что исковые требования работника о взыскании причитающейся зарплаты не могут быть отклонены на основании пропуска срока, так как часть 2 ст. 233 КЗоТ разрешает обращение без ограничений каким-либо сроком. Таким образом, судебная практика до 2022 года стабильно исходила из того, что давность не препятствует взысканию заработной платы независимо от времени невыплаты.

Современная практика Верховного Суда учитывает изменения законодательства 2022 года и их влияние на споры о невыплате зарплаты. Суды различают ситуации, когда право на зарплату возникло до или после изменений.

Например, Верховный Суд в составе Кассационного административного суда в постановлении от 19 января 2023 года (дело № 460/17052/21) разъяснил, что доводы о пропуске срока обращения являются необоснованными, если спорные правоотношения возникли во время действия старой нормы. В этом деле истец — военнослужащий требовал перерасчета денежного довольствия за 2003–2008 годы, и суд указал, что его право на обращение в суд согласно ч.2 ст.233 КЗоТ (в редакции, действовавшей до 19.07.2022) не ограничено никаким сроком. Следовательно, претензии ответчика относительно пропуска срока были отклонены. Аналогично, в образцовом деле № 260/3564/22 (постановление ВС от 06.04.2023) Большая Палата ВС подтвердила, что новые сроки применяются только к новым спорам, а «старые» долги по зарплате могут взыскиваться на основаниях ранее действующего законодательства.

Стоит отметить, что вопрос конституционности введения 3-месячного срока на обращение с иском о взыскании зарплаты в данный момент находится на рассмотрении Конституционного Суда. В сентябре 2024 года в КСУ поступило конституционное представление Верховного Суда относительно соответствия таких изменений Основному Закону. Верховный Суд считает, что законодатель, ограничив право работника на обращение в суд трехмесячным сроком, сузил объем конституционного права на судебную защиту, которое ранее гарантировалось без ограничения сроком.

Суды же, до окончательного решения вопроса, продолжают применять нормы ст. 233 КЗоТ таким способом, который обеспечивает реализацию права работников на получение заработной платы и компенсаций — с учетом как действующих сроков, так и гарантий, существовавших на момент возникновения соответствующих прав и задолженностей.

Автор: Тарас Лученко

