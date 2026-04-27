Арбитраж и право на справедливый суд: позиция ЕСПЛ

ЕСПЧ подтвердил, что отказ от права на обращение в суд допустим, если он является чётким и добровольным.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на обращение в суд является одной из ключевых гарантий защиты лица в случае возникновения гражданского спора. В то же время оно не означает обязательного обращения именно в государственный суд в каждом случае. В ряде правоотношений стороны могут заранее согласиться на альтернативный способ разрешения спора, в частности арбитраж.

Такие споры являются предметом оценки Европейского суда по правам человека (European Court of Human Rights), который исходит из того, что гарантии статьи 6 Европейской конвенции по правам человека (European Convention on Human Rights) обеспечивают право на справедливое судебное разбирательство, но не исключают возможности добровольного выбора альтернативного механизма разрешения спора. В то же время такой выбор допустим лишь при отсутствии принуждения и наличии осознанного согласия сторон.

Поэтому допустимость арбитража или иной альтернативной процедуры зависит от того, были ли обеспечены базовые процессуальные гарантии и было ли согласие сторон достаточно чётким и однозначным.

В практике Суда сформирован подход, согласно которому значение имеет не только факт заключения арбитражного соглашения, но и реальное поведение сторон в процессе.

В частности, в деле Suovaniemi and Others v. Finland заявители, согласившись на арбитраж в рамках корпоративного спора, принимали активное участие в разбирательстве, однако не заявили своевременных возражений относительно состава арбитража. ЕСПЧ расценил это как поведение, свидетельствующее о принятии выбранного механизма разрешения спора и фактическом отказе от дальнейших процессуальных возражений в рамках статьи 6 Конвенции.

Другой аспект добровольности и осознанности отказа был раскрыт в деле Tabbane v. Switzerland. Заявитель заключил международный коммерческий договор, который содержал арбитражную оговорку и положение об окончательности решения без возможности судебного обжалования. После вынесения решения он обжаловал его в национальных судах, ссылаясь на отсутствие полного понимания последствий такого отказа.

Национальные суды установили, что арбитражная оговорка была согласована сторонами добровольно и соответствовала требованиям внутреннего права. ЕСПЧ согласился с этим выводом, подчеркнув, что отказ от доступа к суду совместим со статьёй 6 Конвенции при условии его чёткости, добровольности и предсказуемости последствий.

ЕСПЧ также отметил, что такой отказ является проявлением договорной свободы сторон в международном коммерческом обороте и не нарушает сущность права на справедливое судебное разбирательство, если арбитражное разбирательство обеспечивает надлежащий уровень процессуальных гарантий.

Что касается доводов о нарушении принципа равенства сторон, ЕСПЧ установил, что заявитель не был поставлен в существенно менее благоприятное процессуальное положение, поскольку имел доступ к необходимым материалам дела и возможность надлежащим образом защищать свои интересы.

Таким образом, практика ЕСПЧ не только признаёт допустимость отказа от доступа к суду, но и фактически устанавливает критерии его юридической действительности, которые применяются национальными судами при оценке арбитражных оговорок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.