Европарламент вынес на ускоренное голосование Конвенцию о Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины

Украина становится на шаг ближе к репарациям: Европарламент по ускоренной процедуре рассматривает создание Международной комиссии, которая будет определять суммы возмещений за ущерб от агрессии РФ.

Одобрение Комитетом министров Совета Европы проекта Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений (International Claims Commission for Ukraine) — важный переход от фиксации военных преступлений к их правовой оценке и определению конкретных сумм репараций. Данная институция станет основой для комплексного компенсационного механизма, призванного обеспечить правовую и экономическую ответственность Российской Федерации за агрессию против Украины. Однако запуск комиссии требует не только политической воли, но и преодоления сложных финансовых и процедурных барьеров, включая порог ратификаций и создание компенсационного фонда.

Европейский парламент решил рассмотреть по ускоренной процедуре Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Соответствующее процедурное решение депутаты поддержали во время пленарного заседания в Страсбурге во вторник. Ожидается, что окончательное голосование по поддержке Конвенции состоится в четверг, 30 апреля.

Согласно Рейкьявикской декларации 2023 года, международный компенсационный механизм для возмещения ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, должен состоять из трех ключевых элементов: Реестра убытков, Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда.

Первым элементом этой системы стал Реестр убытков для Украины, который начал работу в начале 2024 года. Его основная задача — фиксация и накопление информации об ущербе, нанесенном в результате войны. Фактически Реестр выполняет функцию централизованной базы данных и архива доказательств, которые в дальнейшем могут быть использованы для компенсационных процедур. По оценкам, в системе уже зарегистрировано от примерно 65 тысяч до 86 тысяч заявлений. Они касаются, в частности, повреждения или уничтожения имущества, фактов сексуального насилия, пыток и других нарушений, вызванных войной.

Следующим элементом механизма должна стать Комиссия по рассмотрению заявлений. В отличие от Реестра, она будет рассматривать поданные заявления, оценивать доказательства и принимать решения о размере компенсации для заявителей. В дальнейшем эти решения должны финансироваться за счет специального международного Компенсационного фонда, создание которого также предусмотрено механизмом.

Правовой статус и мандат Комиссии

Международная комиссия по рассмотрению заявлений создается как независимый орган в рамках институциональной структуры Совета Европы. Ее главной функцией является рассмотрение, оценка и вынесение решений по претензиям, зарегистрированным в Реестре убытков, а также определение размера компенсации в каждом конкретном случае.

Заявления рассматриваются в отношении событий, которые имели место не ранее 24 февраля 2022 года. Однако Конвенция содержит положение, что это не освобождает РФ от ответственности за действия с 20 февраля 2014 года, и в будущем сфера действия может быть расширена путем поправок.

Ущерб должен быть нанесен на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая воздушное пространство, территориальное море и исключительную экономическую зону.

Право на обращение имеют физические и юридические лица, а также государство Украина, включая органы местного самоуправления и государственные предприятия.

Организационная структура будущей Комиссии

Конвенция о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины определяет четкую систему органов управления, призванную гарантировать независимость и эффективность работы. Соответствующие положения закреплены в статьях 7–14 документа.

Высшим органом Комиссии станет Ассамблея, в состав которой войдут представители всех государств-участников. Именно она будет нести общую ответственность за выполнение мандата Комиссии, утверждать ее бюджет, избирать исполнительного директора и определять правила и процедуры рассмотрения заявлений.

Оперативное управление будет возложено на Совет, в состав которого войдут от 9 до 15 членов, избираемых Ассамблеей на ротационной основе. Совет будет назначать комиссаров, а также устанавливать стандарты доказывания и правила оценки нанесенного ущерба.

Непосредственное рассмотрение заявлений будут осуществлять панели комиссаров. Они будут анализировать представленные материалы, оценивать доказательства и готовить рекомендации по размеру компенсации для заявителей.

Отдельно предусмотрено создание Финансового комитета, который будет отвечать за формирование бюджета Комиссии, определение размера обязательных взносов государств-участников и финансовый контроль деятельности механизма.

Условия возможного участия России

Отдельное положение Конвенции определяет потенциальное участие Российской Федерации в механизме компенсаций. Документ формально не исключает такой возможности, однако устанавливает жесткие юридические условия для присоединения.

Согласно статье 28, Российская Федерация сможет стать членом Комиссии только при выполнении нескольких принципиальных требований. В частности, государство должно официально признать свою ответственность за международно-противоправные действия, в том числе за акт агрессии против Украины. Кроме того, Россия должна согласиться выполнять решения Комиссии, включая выплату определенных компенсаций пострадавшим. Также предусмотрена обязанность возместить другим участникам расходы, связанные с созданием и функционированием механизма.

Таким образом, Конвенция оставляет возможность участия России в системе компенсаций, но только при условии полного принятия международно-правовой ответственности и выполнения финансовых обязательств.

Риски реализации

В то же время, Конвенция содержит несколько предохранителей, которые могут замедлить процесс. Документ вступит в силу только после как минимум 25 ратификаций государствами-участниками. Дополнительным условием является то, что суммарный взнос этих стран в бюджет Реестра убытков для Украины на 2025 год должен составлять не менее 50% общего бюджета, который оценивается примерно в 3,69 млн евро.

Деятельность будущей Комиссии может быть приостановлена, если имеющихся ресурсов будет хватать менее чем на 12 месяцев ее работы.

Еще одним вызовом остается отсутствие третьего ключевого элемента компенсационного механизма — Компенсационного фонда. Его создание сейчас находится на стадии политических переговоров. В частности, открытым остается вопрос возможного использования замороженных российских государственных активов в качестве источника финансирования.

В итоге будущая Комиссия сможет определять право заявителей на компенсацию и размер возмещения, однако фактическая выплата средств будет зависеть от наполнения соответствующего фонда.

Создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений должно стать фактически первым масштабным инструментом привлечения государства-агрессора к материальной ответственности без его предварительного согласия со времен Второй мировой войны. Решения Комиссии будут иметь статус международно признанных обязательств по выплате компенсаций. В то же время эффективность этого механизма в значительной степени будет зависеть от политической поддержки международных партнеров, в частности от решений Европейского парламента относительно финансовой поддержки системы. Важным вопросом остается создание и наполнение Компенсационного фонда, ведь без реальных источников финансирования существует риск, что механизм компенсаций останется лишь декларативным инструментом международного правосудия.

