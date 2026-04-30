Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Дело морского судна PANORMITIS, которое стало инструментом в схеме легализации незаконно вывезенного украинского зерна, открывает новую страницу в истории украинского морского права. Офис Генерального прокурора Украины официально обратился к компетентным органам Государства Израиль с запросом о международной правовой помощи. Цель — арест морского судна и его груза непосредственно в порту Хайфа (Израиль), что демонстрирует переход от внутренней судебной практики к расширению сферы влияния украинской юрисдикции на международной арене.

По данным следствия, судно PANORMITIS осуществляло перевозку зерна, частично вывезенного с временно оккупированных территорий Украины после перевалки с другого судна. Ключевым юридическим вызовом здесь является документирование незаконного захода в закрытые порты Украины, что является нарушением как национального законодательства, так и норм международного морского права.

Украинская сторона уже передала израильским правоохранительным органам пакет процессуальных документов в рамках запроса о международной правовой помощи. В нем содержатся требования о проведении ряда неотложных следственных действий, в частности: наложения ареста на судно и весь груз, проведения детального обыска, изъятия судовой и грузовой документации, отбора образцов зерна для дальнейшей экспертизы, а также допроса членов экипажа.

такие действия должны обеспечить фиксацию доказательств и установление происхождения груза в рамках уголовного производства. Их реализация будет осуществляться в сотрудничестве с иностранной юрисдикцией в соответствии с процедурами международной правовой помощи и нормами International Convention Relating to the Arrest of Sea-Going Ships, регулирующими возможность ареста морских судов. Однако эффективность такой блокады будет зависеть еще и от синхронизации с действиями Израиля.

Процессуальные тонкости ареста: опыт MALBURG и UNI TRADER

Практика Верховного Суда, в частности по делам № 916/1403/25 и № 916/2587/23, четко очерчивает границы применения ареста как меры пресечения.

Дела об аресте судна рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению порта, где находится судно или в который оно направляется, независимо от того, имеет ли такой суд юрисдикцию для рассмотрения спора по существу.

Морское требование — это фундаментальное условие. Оно может касаться убытков от столкновения, потери груза (как в деле UNI TRADER) или нарушения договоров фрахтования (как в деле MALBURG).

Суд может наложить арест не только на конкретное судно-нарушитель, но и на любое другое судно, принадлежащее тому же лицу, которое было собственником судна в момент возникновения требования.

Согласно практике ВС, арест судна является специфической мерой, где риск осуществления процессуальных действий лежит исключительно на заявителе. Если требования истца в основном споре не удовлетворены, он несет ответственность за убытки, причиненные арестом, независимо от наличия его вины в классическом понимании.

Дело EXCALIBUR: злоупотребление правом и российский след

Наиболее поучительным является дело ВС № 501/2884/23, иллюстрирующее, как гражданин РФ пытался через украинский суд истребовать судно EXCALIBUR у законного владельца, используя механизм обеспечения иска для блокирования судна в порту.

Гражданин РФ подавал иск как физическое лицо, хотя права, по его мнению, принадлежали компании — якобы владельцу судна. После поражения в гражданском суде, ответчик инициировал аналогичные споры в хозяйственной юрисдикции и уголовные производства, чтобы не допустить выхода судна. ВС установил недобросовестность поведения и намерение причинить вред. Это привело к иску о взыскании 3 654 000 долларов США упущенной выгоды.

В условиях войны важным является учет Постановления КМУ № 187, которое устанавливает мораторий на выполнение обязательств перед лицами, связанными с РФ. ВС отмечает, что этот мораторий не прекращает право на судебную защиту, но ограничивает возможность реализации прав взыскателей-резидентов РФ. В деле PANORMITIS этот аспект является ключевым, так как судно задействовано в интересах агрессора, что делает его арест не просто морским требованием, а актом защиты национальной безопасности.

Практика создает правовую рамку для таких дел, как PANORMITIS, где доказательство морского требования и законности пребывания судна в закрытых портах требует от государства безупречной документальной базы и учета прецедентов ответственности за арест.

