Україна вимагає від Ізраїлю арешту російського судна PANORMITIS із викраденим зерном

Справа судна PANORMITIS, що перевозило крадене українське зерно до Ізраїлю, відкриває новий етап у застосуванні української юрисдикції за кордоном.

Справа морського судна PANORMITIS, яке стало інструментом у схемі легалізації незаконно вивезеного українського зерна, відкриває нову сторінку в історії українського морського права. Офіс Генерального прокурора України офіційно звернувся до компетентних органів Держави Ізраїль із запитом про міжнародну правову допомогу. Мета — арешт морського судна та його вантажу, безпосередньо в порту Хайфа (Ізраїль), що демонструє перехід від внутрішньої судової практики до розширення сфери впливу української юрисдикції на міжнародній арені.

За даними слідства, судно PANORMITIS здійснювало перевезення зерна, частково вивезеного з тимчасово окупованих територій України, після перевалки з іншого судна. Ключовим юридичним викликом тут є документування незаконного заходу в закриті порти України, що є порушенням як національного законодавства, так і норм міжнародного морського права.

Українська сторона вже передала ізраїльським правоохоронним органам пакет процесуальних документів у межах запиту про міжнародну правову допомогу.

У ньому містяться вимоги щодо проведення низки невідкладних слідчих дій, зокрема накладення арешту на судно та весь вантаж, проведення детального обшуку, вилучення суднової і вантажної документації, відбору зразків зерна для подальшої експертизи, а також допиту членів екіпажу.

Такі дії мають забезпечити фіксацію доказів та встановлення походження вантажу в межах кримінального провадження. Їх реалізація здійснюватиметься у співпраці з іноземною юрисдикцією відповідно до процедур міжнародної правової допомоги та норм International Convention Relating to the Arrest of Sea-Going Ships, що регулюють можливість арешту морських суден.

Проте ефективність такої блокади залежатиме ще й від синхронізації з діями Ізраїлю.

Процесуальні тонкощі арешту: досвід MALBURG та UNI TRADER

Практика Верховного Суду, зокрема у справах № 916/1403/25 та № 916/2587/23, чітко окреслює межі застосування арешту як запобіжного заходу.

Справи про арешт судна розглядаються господарським судом за місцезнаходженням порту, де перебуває судно або до якого воно прямує, незалежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду спору по суті.

Морська вимога — це фундаментальна умова. Вона може стосуватися збитків від зіткнення, втрати вантажу (як у справі UNI TRADER) або порушення договорів фрахтування (як у справі MALBURG).

Суд може накласти арешт не лише на конкретне судно-порушник, а й на будь-яке інше судно, що належить тій самій особі, яка була власником судна в момент виникнення вимоги.

Згідно з практикою ВС, арешт судна є специфічним заходом, де ризик здійснення процесуальних дій лежить виключно на заявнику. Якщо вимоги позивача в основному спорі не задоволені, він несе відповідальність за збитки, завдані арештом, незалежно від наявності його вини в класичному розумінні.

Справа EXCALIBUR: зловживання правом та російський слід

Найбільш повчальною є справа ВС № 501/2884/23, що ілюструє, як громадянин РФ намагався через український суд витребувати судно EXCALIBUR у законного власника, використовуючи механізм забезпечення позову для блокування судна в порту.

Громадянин РФ подавав позов як фізична особа, хоча права, на його думку, належали компанії нібито власнику судна. Після поразки в цивільному суді, відповідач ініціював аналогічні спори в господарській юрисдикції та кримінальні провадження, щоб не допустити виходу судна. ВС встановив недобросовісність поведінки та намір завдати шкоди. Це призвело до позову про стягнення 3 654 000 доларів США упущеної вигоди.

В умовах війни важливим є врахування Постанови КМУ № 187, яка встановлює мораторій на виконання зобов'язань перед особами, пов'язаними з РФ. ВС зазначає, що цей мораторій не припиняє право на судовий захист, але обмежує можливість реалізації прав стягувачів-резидентів РФ. У справі PANORMITIS цей аспект є ключовим, оскільки судно залучене в інтересах агресора, що робить його арешт не просто морською вимогою, а актом захисту національної безпеки.

Практика створює правову рамку для таких справ, як PANORMITIS, де доведення морської вимоги та законності перебування судна в закритих портах вимагає від держави бездоганної документальної бази та врахування прецедентів щодо відповідальності за арешт.

