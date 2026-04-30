БП ВС выявила создание искусственных препятствий со стороны ВСП в деле судьи, право на отставку которого было проигнорировано

Верховный Суд признал необоснованным требование проходить квалификационное оценивание для судей, которые уже официально заявили о намерении завершить карьеру.

Может ли Высший совет правосудия использовать свои процедурные полномочия для того, чтобы дождаться более неблагоприятного повода для увольнения судьи вместо того, чтобы удовлетворить его конституционное право на отставку? В этом вопросе разбиралась Большая Палата Верховного Суда в деле № 990/98/25.

История судьи Кировского районного суда города Кировограда началась с его намерения воспользоваться своим правом на отставку. Имея необходимый стаж работы, 16 сентября 2024 года он подал соответствующее заявление в Высший совет правосудия.

Согласно части третьей статьи 116 Закона «О судоустройстве и статусе судей», у ВСП был ровно один месяц на рассмотрение этого вопроса — до 16 октября 2024 года.

На момент подачи заявления судья был «чист» перед законом в контексте процедур увольнения: никакого решения о его несоответствии должности не существовало. Однако именно здесь началась цепочка событий, которые Большая Палата впоследствии назовет «искусственными препятствиями».

ВСП не рассмотрел заявление в установленный законом месячный срок.

Только 22 октября 2024 года (уже после завершения срока на рассмотрение отставки) Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) принимает решение о том, что судья не соответствует занимаемой должности по результатам оценивания.

3 декабря 2024 года ВСП приостанавливает рассмотрение отставки. Поводом становится дисциплинарная жалоба прокуратуры, которая лежала в ВСП без движения еще с апреля 2024 года.

В феврале 2025 года ВСП окончательно увольняет судью, но не в отставку, а на основании рекомендации ВККС, а именно — несоответствие занимаемой должности.

Большая Палата Верховного Суда (БП ВС), рассматривая апелляцию ВСП, подчеркнула: правом на отставку судья может воспользоваться, если до момента подачи заявления он не совершил действий, являющихся безусловным основанием для увольнения. В случае судьи на момент 16 сентября 2024 года таких оснований не было. ВСП, затягивая рассмотрение, фактически дал возможность «созреть» другому решению — рекомендации ВККС.

БП ВС четко указала: негативные последствия ошибок или бездействия государственных органов не могут перекладываться на частное лицо. Если государство в лице ВСП не смогло рассмотреть заявление вовремя, оно не имеет права использовать эту задержку для того, чтобы впоследствии применить к судье более строгую процедуру.

Особое внимание суд уделил определению ВСП от 3 декабря о приостановлении производства. ВСП аргументировал это тем, что жалоба прокуратуры может привести к увольнению судьи за существенный проступок. Однако, как выяснилось в суде, представители Совета не смогли доказать обоснованность таких опасений.

Большая Палата отметила: сам факт наличия жалобы не является «красным светом» для отставки. ВСП должен оценить, есть ли в этой жалобе очевидные и обоснованные основания для увольнения. В данном деле жалоба прокуратуры использовалась как формальный повод для приостановления рассмотрения, что БП ВС признала непропорциональным вмешательством в права судьи.

Еще один «камень преткновения» — старое дисциплинарное взыскание судьи от 2018 года, которое предусматривало повышение квалификации и повторное оценивание. Это взыскание не было исполнено в течение лет не по вине судьи, а из-за того, что ВККС длительное время не функционировала или не назначала процедуру.

БП ВС сформулировала важный вывод: оценивание имеет целью проверить способность судьи осуществлять правосудие в будущем. Если же человек уходит в отставку и больше не планирует работать в суде, то цель оценивания теряется. Следовательно, требование «сначала пройди оценивание, а потом уходи в отставку» в случае нереализованного взыскания является нелогичным и репрессивным.

Одним из важнейших аспектов решения является разъяснение понятия «дискреционных полномочий». ВСП часто апеллирует к тому, что он имеет право самостоятельно решать очередность рассмотрения дел и целесообразность приостановления производств.

Однако Большая Палата напомнила о европейских стандартах (дела «Волохи против Украины», «Мэлоун против Соединенного Королевства»): предоставление органам власти неограниченных полномочий несовместимо с принципом верховенства права.

БП ВС определила четыре критерия, по которым суд проверяет дискрецию ВСП:

Была ли цель легитимной?

Соблюдены ли процедурные гарантии?

Должным образом ли мотивировано решение?

Не является ли решение произвольным или явно несправедливым?

В указанном деле действия ВСП не прошли этот тест. Суд признал, что ВСП действовал непоследовательно и противоречиво, отдав приоритет рассмотрению документа, который поступил последним (рекомендация ВККС), игнорируя заявление, поступившее первым.

Суд также обратился к принципу in dubio pro tributario — приоритету наиболее благоприятного для лица толкования нормы права. Если нормы закона допускают множественное толкование (как в случае с конфликтом между правом на отставку и процедурой увольнения по результатам оценивания), государство обязано толковать закон в пользу гражданина (в данном случае — судьи как субъекта частного права в его отношениях с государством).

Искусственное создание условий, при которых судья лишается права на отставку из-за промедления органа власти, Большая Палата назвала нарушением баланса между правами личности и целями государства.

Автор: Тарас Лученко

