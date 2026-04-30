Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

13:00, 30 апреля 2026
Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.
Автомобиль военнослужащего на фронте и в тылу — это средство выживания и мобильности. Вопрос возвращения льготного импорта для защитников Украины обсуждается давно, и сейчас в парламенте появилась редакция, пытающаяся сбалансировать социальные льготы с государственным контролем. Это попытка восстановить социальную справедливость по отношению к тем военнослужащим, которые, защищая страну в 2022 году, не смогли воспользоваться предыдущей льготой.

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №15195-1, предусматривающий временное налоговое послабление для военнослужащих при ввозе автомобилей в Украину.

Согласно инициативе, на период военного положения и в течение одного года после его завершения действующие военнослужащие и лица, мобилизованные после 24 февраля 2022 года, могут быть освобождены от уплаты НДС и акцизного налога при импорте автомобиля.

Законопроект содержит ряд предохранителей для избежания злоупотреблений:

  • льгота распространяется только на одно транспортное средство для одного человека;
  • устанавливается запрет на отчуждение автомобиля в течение трех лет (продажа, передача по доверенности);
  • льгота не будет применяться к дорогим автомобилям, подпадающим под транспортный налог;
  • также она не будет действовать в отношении транспортных средств происхождением из государства-агрессора.

Инициаторы объясняют необходимость изменений тем, что после отмены в 2022 году режима нулевой растаможки многие военные оказались в более сложном положении при приобретении транспорта. Кроме того, предложенная модель должна частично решить проблему уголовных производств в отношении волонтеров, которых иногда подозревают в нецелевом использовании гуманитарных автомобилей.

Альтернативный законопроект отличается от предыдущей инициативы сроком действия налоговой льготы. Если базовый проект предусматривал ее применение только во время военного положения и в течение 90 дней после его завершения, то альтернативная редакция предлагает продлить действие льготы на весь период военного положения и еще на один год после его прекращения или отмены.

