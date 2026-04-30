Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

13:00, 30 квітня 2026
Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.
Автомобіль військовослужбовця на фронті та в тилу — це засіб виживання та мобільності. Питання повернення пільгового імпорту для захисників України обговорюється давно, і наразі у парламенті з'явилася редакція, що намагається збалансувати соціальні пільги з державним контролем. Це спроба відновити соціальну справедливість, що до тих військовослужбовців, які захищаючи країну у 2022 році не змогли скористатися попередньою пільгою.

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт № 15195-1, який передбачає тимчасове податкове послаблення для військовослужбовців при ввезенні автомобілів в Україну.

Згідно з ініціативою, на період воєнного стану та протягом одного року після його завершення діючі військовослужбовці та особи, мобілізовані після 24 лютого 2022 року, можуть бути звільнені від сплати ПДВ та акцизного податку під час імпорту автомобіля.

Законопроєкт містить низку запобіжників для уникнення зловживань:

  • пільга поширюється лише на один транспортний засіб для однієї особи;
  • встановлюється заборона відчуження автомобіля протягом трьох років (продаж, передача за довіреністю тощо);
  • пільга не застосовуватиметься до дорогих автомобілів, які підпадають під транспортний податок;
  • також вона не діятиме щодо транспортних засобів походженням із держави-агресора.

Ініціатори пояснюють необхідність змін тим, що після скасування у 2022 році режиму нульового розмитнення багато військових опинилися у складнішому становищі під час придбання транспорту. Крім того, запропонована модель має частково розв’язати проблему кримінальних проваджень щодо волонтерів, яких інколи підозрюють у нецільовому використанні гуманітарних автомобілів.

Альтернативний законопроєкт відрізняється від попередньої ініціативи строком дії податкової пільги. Якщо базовий проєкт передбачав її застосування лише під час воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, то альтернативна редакція пропонує продовжити дію пільги на весь період воєнного стану та ще на один рік після його припинення або скасування.

