Минцифры внедряет новый порядок инспектирования игорного оборудования: что он предусматривает

16:00, 30 апреля 2026
Государство утвердит прозрачный механизм инспектирования игорных автоматов и онлайн-систем для гарантирования корректности игровых алгоритмов.
Министерство цифровой трансформации Украины подготовило проект приказа об утверждении нового Порядка проведения инспектирования игорного оборудования. Проект порядка уже доступен для ознакомления на сайте ведомства. Этот документ должен стать финальным этапом в перезагрузке системы государственного контроля над азартными играми, начавшейся после законодательных изменений в конце 2024 года.

Основная цель проекта — установить четкие правила проверки автоматов, онлайн-систем и другого оборудования на соответствие техническим стандартам. Это прямое требование обновленного Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Принятие нового Порядка автоматически отменит старые нормы, установленные КРАИЛ еще в 2022 году, так как полномочия в этой сфере официально перешли к Минцифры (как органу, формирующему политику) и новосозданному агентству «ПлейСити» (как органу, который ее реализует).

Контроль осуществляют субъекты сертификации, перечень которых утверждает Государственное агентство Украины «ПлейСити» (Уполномоченный орган).

К проверкам строго запрещено привлекать компании, имеющие корни в государстве-агрессоре или контролируемые его резидентами. Правила распространяются на всех лицензированных организаторов азартных игр.

Первичная проверка должна состояться не позднее одного месяца с момента начала использования оборудования. Регулярный контроль проводится не реже одного раза в два года.

Для различных видов игр точкой отсчета является дата получения соответствующей лицензии (для онлайн-систем, столов или автоматов) либо дата фактического запуска (например, для шаффл-машин). Сама процедура инспектирования не может длиться дольше 30 рабочих дней.

Проверка может проходить как непосредственно в залах казино или по месту расположения серверов онлайн-платформ, так и в помещениях самого субъекта инспектирования.

Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Подача заявки и заключение договора.
  • Визит инспекторов и осмотр оборудования.
  • Оформление результатов и уведомление «ПлейСити».

Организаторы обязаны предоставить специалистам беспрепятственный доступ к помещениям и всей технической документации. В то же время инспекторы не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность или разглашать коммерческую тайну.

По итогам проверки выдается свидетельство об инспектировании. Копию этого документа организатор должен передать в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней.

В случае выявления нарушений составляется отчет о несоответствии. В нем детально описываются все технические несоответствия. Если нарушения критические (в соответствии со ст. 58 профильного Закона), контроллеры сообщают об этом государству в течение двух рабочих дней.

Если оборудование не прошло проверку, организатор имеет право на повторную инспекцию только после полного устранения всех зафиксированных недостатков.

По состоянию на 2026 год новые правила напрямую коснутся 33 компаний, имеющих действующие лицензии. Среди них:

  • 19 онлайн-казино;
  • 10 залов игровых автоматов;
  • 4 казино.

Всего проверке подлежат 2810 единиц оборудования, где львиную долю составляют игровые автоматы (2700 единиц) и онлайн-системы.

Средняя стоимость проверки одной онлайн-системы оценивается в 50 000 грн, а каждой отдельной единицы оборудования (автомата или стола) — в 1 000 грн.

Первое базовое отслеживание результативности новых правил запланировано на второй квартал 2027 года.

Министерство цифровой трансформации

