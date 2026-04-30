Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації України підготувало проект наказу про затвердження нового Порядку проведення інспектування грального обладнання. Проект порядку вже доступний для ознайомлення на сайті відомства. Цей документ має стати фінальним етапом у перезавантаженні системи державного контролю над азартними іграми, що розпочалося після законодавчих змін наприкінці 2024 року.

Основна мета проекту — встановити чіткі правила перевірки автоматів, онлайн-систем та іншого обладнання на відповідність технічним стандартам. Це пряма вимога оновленого Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Прийняття нового Порядку автоматично скасує старі норми, встановлені КРАІЛ ще у 2022 році, оскільки повноваження у цій сфері офіційно перейшли до Мінцифри (як органу, що формує політику) та новоствореного агентства «ПлейСіті» (як органу, що її реалізує).

Контроль здійснюють суб’єкти сертифікації, перелік яких затверджує Державне агентство України «ПлейСіті» (Уповноважений орган).

До перевірок суворо заборонено залучати компанії, що мають коріння в державі-агресорі або контролюються її резидентами. Правила поширюються на всіх ліцензованих організаторів азартних ігор.

Первинна перевірка має відбутися не пізніше одного місяця з моменту початку використання обладнання.

Регулярний контроль проводиться не рідше ніж один раз на два роки.

Для різних видів ігор точкою відліку є дата отримання відповідної ліцензії (для онлайн-систем, столів чи автоматів) або дата фактичного запуску (наприклад, для шаффл-машин). Сама процедура інспектування не може тривати довше 30 робочих днів.

Перевірка може відбуватися як безпосередньо у залах казино чи за місцем розташування серверів онлайн-платформ, так і в приміщеннях самого суб’єкта інспектування.

Процес складається з кількох етапів:

Подання заявки та укладання договору. Візит інспекторів та огляд обладнання. Оформлення результатів та сповіщення «ПлейСіті».

Організатори зобов’язані надати фахівцям безперешкодний доступ до приміщень та всієї технічної документації. Водночас інспектори не мають права втручатися в господарську діяльність або розголошувати комерційну таємницю.

За підсумками перевірки видається свідоцтво про інспектування. Копію цього документа організатор має передати до Уповноваженого органу протягом 10 робочих днів.

У разі виявлення порушень складається звіт про невідповідність. У ньому детально описуються всі технічні невідповідності. Якщо порушення критичні (відповідно до ст. 58 профільного Закону), контролери повідомляють про це державу протягом двох робочих днів.

Якщо обладнання не пройшло перевірку, організатор має право на повторну інспекцію лише після повного усунення всіх зафіксованих недоліків.

Станом на 2026 рік нові правила безпосередньо торкнуться 33 компаній, які мають діючі ліцензії. Серед них:

19 онлайн-казино;

10 залів гральних автоматів;

4 казино.

Загалом перевірці підлягають 2810 одиниць обладнання, де левову частку складають гральні автомати (2700 одиниць) та онлайн-системи.

Середня вартість перевірки однієї онлайн-системи оцінюється у 50 000 грн, а кожної окремої одиниці обладнання (автомата чи стола) — у 1 000 грн.

Перше базове відстеження результативності нових правил заплановане на другий квартал 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.