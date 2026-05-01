  1. Публикации
  2. / В Украине

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

12:00, 1 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году украинский бизнес продолжает активно привлекать ресурсы международных доноров для восстановления и развития. При этом получение гранта часто воспринимается бизнесом как финансовая помощь, однако у ГНС совсем другое мнение. Возникает вопрос, подлежит ли налогообложению финансовый грант, полученный, например, физическим лицом – предпринимателем на общей системе налогообложения, если средства предоставлены для реализации его бизнес-плана.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В одной из последних консультаций № 2276/ІПК/99-00-24-03-03 налоговики объяснили, что в случае, когда грант не соответствует критериям бюджетного гранта согласно п.п. 14.1.277-1 НКУ, стоит готовиться уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Позиция ГНС заключается в определении того, связан ли грант с хозяйственной деятельностью.

Закон, а именно п.п. 177.3.2 НКУ, позволяет не включать в доход ФЛП только бюджетные гранты. Если грантовый договор не предусматривает производство товаров или оказание услуг непосредственно в пользу донора, а является лишь финансовой поддержкой бизнес-плана, такие средства не включаются в предпринимательский доход ФЛП.

Такие суммы не могут быть частью чистого налогооблагаемого дохода (разницы между выручкой и расходами), определенного ст. 177 НКУ. Они переходят в категорию доходов физического лица. Налоговым агентом налогоплательщика при начислении в его пользу дохода в виде бюджетного гранта является предоставитель такого гранта.

Однако большинство средств от международных организаций не подпадают под определение бюджетного гранта в понимании украинского законодательства, если они не выплачиваются из бюджетных программ Украины или через официальные межправительственные соглашения со специфическим статусом.

Если же грант получен от нерезидента, он классифицируется как иностранный доход. Получатель обязан уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Если лицо как предприниматель получило целевой грант от иностранного донора, стоит помнить: поскольку международная организация-нерезидент не может выступать налоговым агентом в понимании Кодекса, обязанность по расчету и уплате налогов полностью ложится на плечи гражданина.

Кроме того, получение гранта в 2025 году требует подачи годовой декларации об имущественном состоянии до 1 мая года, следующего за отчетным. Срок уплаты налога истекает 1 августа года, следующего за отчетным.

Единственная категория грантов, которая остается освобожденной от налогообложения НДФЛ и военным сбором, — это международные гранты в сфере научной и научно-технической деятельности. Выполнение проекта должно осуществляться в соответствии с международными договорами, ратифицированными Верховной Радой, и быть зарегистрированным согласно Закону № 848. Для большинства бизнес-грантов этот путь закрыт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]