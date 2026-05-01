За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

У 2026 році український бізнес продовжує активно залучати ресурси міжнародних донорів для відновлення та розвитку. При цьому отримання гранту часто сприймається бізнесом як фінансова допомога, проте ДПС зовсім іншої думки. Виникає питання, чи підлягає оподаткуванню фінансовий грант, отриманий, наприклад, фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування, якщо кошти надані для реалізації його бізнес-плану.

В одній із останніх консультацій № 2276/ІПК/99-00-24-03-03 ІПК податківці пояснили, що у випадку, коли грант не відповідає критеріям бюджетного гранту згідно з п.п. 14.1.277-1 ПКУ, варто готуватися сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Позиція ДПС полягає у визначенні того, чи пов’язаний грант із господарською діяльністю.

Закон, а саме п.п. 177.3.2 ПКУ дозволяє не включати до доходу ФОП лише бюджетні гранти.

Якщо грантовий договір не передбачає виробництво товарів або надання послуг безпосередньо на користь донора, а є лише фінансовою підтримкою бізнес-плану, такі кошти не включаються до підприємницького доходу ФОП.

Такі суми не можуть бути частиною чистого оподатковуваного доходу, тобто різницею між виручкою та витратами, визначеного ст. 177 ПКУ. Вони переходять у категорію доходів фізичної особи. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходу у вигляді бюджетного гранту є надавач такого гранту.

Проте, більшість коштів від міжнародних організацій не підпадають під визначення бюджетного гранту у розумінні українського законодавства, якщо вони не виплачуються з бюджетних програм України або через офіційні міжурядові угоди зі специфічним статусом.

Якщо ж грант отримано від нерезидента, він класифікується як іноземний дохід. Отримувач зобов’язаний сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Якщо особа, як підприємець, отримала цільовий грант від іноземного донора варто пам’ятати оскільки міжнародна організація-нерезидент не може виступати податковим агентом у розумінні Кодексу, обов’язок із розрахунку та сплати податків повністю лягає на плечі громадянина.

Крім того, отримання гранту у 2025 році вимагає подання річної декларації про майновий стан до 1 травня року, що настає за звітним. Термін сплати податку спливає 1 серпня року, що настає за звітним.

Єдина категорія грантів, що залишається звільненою від оподаткування ПДФО та військовим збором, — це міжнародні гранти у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Виконання проекту має здійснюватися відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою, та бути зареєстрованим згідно із Законом № 848. Для більшості бізнес-грантів цей шлях є закритим.

