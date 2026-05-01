ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Европейский суд по правам человека стал на сторону украинца, у которого изъяли автомобиль в рамках уголовного производства в отношении третьих лиц. Суд пришёл к выводу, что длительное удержание имущества без надлежащей процессуальной активности нарушило право на владение имуществом. Об этом говорится в деле LEVCHENKO v. UKRAINE.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, заявитель приобрёл подержанный автомобиль в 2014 году, однако впоследствии выяснилось, что транспортное средство было продано по поддельной доверенности. В мае 2015 года полиция изъяла автомобиль как находящийся в розыске. Ходатайство об аресте имущества было удовлетворено без уведомления заявителя.

Заявитель пытался обжаловать арест автомобиля. Он отмечал, что согласно нормам Уголовного процессуального кодекса ходатайство об аресте имущества должно подаваться в течение суток после изъятия, иначе имущество подлежит возврату владельцу. Однако в данном случае следователь обратился в суд лишь спустя месяц. Поэтому заявитель считал ограничение непропорциональным.

Апелляционный суд оставил арест в силе, указав, что суд первой инстанции действовал в рамках закона, а окончательный владелец автомобиля не установлен.

Позднее заявитель был признан потерпевшим в уголовном производстве. В 2016 году суд передал автомобиль на хранение владельцу, однако оставил запрет на его отчуждение. Суд также отметил, что автомобиль длительное время хранился на открытой площадке и постепенно приходил в негодность.

Лишь в 2019 году арест был полностью отменён. Национальный суд констатировал, что расследование фактически не велось — в течение нескольких лет не проводились следственные действия и никому не было сообщено о подозрении. При этом право собственности заявителя не оспаривалось. В 2020 году уголовное производство окончательно закрыли из-за невозможности установить подозреваемых.

Что установил ЕСПЧ

ЕСПЧ рассмотрел жалобу исключительно в контексте права на мирное владение имуществом и признал, что вмешательство государства формально было направлено на обеспечение надлежащего функционирования правосудия, то есть преследовало легитимную цель. В то же время ключевым стал вопрос пропорциональности.

Европейский суд по правам человека отметил, что национальные суды фактически не рассмотрели ключевой аргумент заявителя — нарушение процессуальных гарантий при аресте имущества. Речь шла о норме УПК, которая обязывает следователя либо обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества в течение суток после его изъятия, либо немедленно вернуть имущество владельцу. При обстоятельствах дела заявитель имел основания сомневаться в соблюдении этих требований.

Вместе с тем Суд не стал давать окончательную оценку соблюдению национального законодательства, сосредоточившись на ключевом вопросе — было ли вмешательство пропорциональным.

ЕСПЧ признал, что само по себе изъятие автомобиля преследовало легитимную цель — обеспечение надлежащего функционирования правосудия. Однако этого недостаточно, поскольку любое ограничение права собственности должно быть оправданным и пропорциональным в конкретных обстоятельствах дела.

Оценивая ситуацию, Суд учёл длительность вмешательства, которая превысила четыре года и пять месяцев, характер ограничений — от полного лишения доступа к автомобилю до запрета распоряжаться им, а также тот факт, что расследование длительное время фактически не проводилось, тогда как транспортное средство постепенно теряло свою стоимость.

В итоге ЕСПЧ пришёл к выводу, что вмешательство было непропорциональным, а следовательно имело место нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции. Заявителю присуждены 3000 евро компенсации морального вреда и 2348 евро судебных расходов.

