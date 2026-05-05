Договор присоединения от АРМА: 5 рисков, которые должен знать каждый управитель

Новая модель ответственности за управление активами АРМА перекладывает все риски на бизнес.

АРМА внедряет новую модель управления активами. Отныне каждый управитель будет работать по единому шаблону, где ошибка может стоить размера гарантийного платежа.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета» 29 апреля, правительство утвердило единые договоры для работы с движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами. Фактически это решение завершает практику индивидуального согласования условий управления такими активами и переводит рынок в формат стандартизированных договоров присоединения. Отныне ключевые условия управления определяются заранее и не подлежат существенному пересмотру в рамках отдельных переговоров.

Определение примерных договоров на управление активами как договоров присоединения лишает бизнес возможности торговаться. Выходя на конкурс управителей, есть только два варианта: принять условия АРМА полностью либо не участвовать. Условия в утвержденных формах имеют силу закона для сторон, а риски, заложенные в тексте, должны быть оценены заранее.

Стандарты управления

Новые примерные договоры вводят единую систему стандартов управления арестованными активами, которая базируется на пяти ключевых принципах: сохранение экономической стоимости имущества, эффективность управления, открытость процедур, предотвращение коррупции и срочность.

Управление арестованными активами осуществляется управителем одновременно в интересах трех сторон, что формирует многоуровневую модель ответственности.

В частности, в интересах собственника актива управитель обязан обеспечивать сохранение, а по возможности — и увеличение его экономической стоимости, а также эффективное управление с целью последующего возврата имущества в случае отмены ареста на основании вступившего в законную силу решения прокурора или суда.

В интересах государства Украина управление должно обеспечивать сохранение и рост стоимости актива, а также эффективное выполнение ареста как меры обеспечения уголовного производства.

В то же время в интересах АРМА управитель обеспечивает реализацию функций управления активами, в частности получение доходов и поступление средств в государственный бюджет.

Такой подход формирует сложную юридическую конструкцию ответственности, при которой управитель несет риски с момента подписания акта приема-передачи, в частности в случае повреждения или утраты актива.

Гарантийный платеж и формула вознаграждения

Новая договорная модель управления арестованными активами детально расписывает порядок формирования доходов управителя и структуру расходов, которые могут быть компенсированы.

В состав ежемесячного дохода включается вся выгода, полученная в результате управления активом. Размер вознаграждения управителя определяется условиями договора с учетом положений Налогового кодекса Украины и рассчитывается как процент от чистого дохода за месяц, включая НДС.

Вознаграждение управителя теперь четко привязано к цене его окончательного предложения.

Отдельно урегулирован порядок компенсации расходов. К ним относятся фактически понесенные расходы, обоснованные расходы, обязательные платежи (в частности налоги, энергоносители и охрана), постоянные расходы, согласованные расходы, а также другие расходы, требующие предварительного согласования с АРМА.

В то же время прямо установлено, что расходы, которые управитель осуществляет за собственный счет и которые не предусмотрены договором как подлежащие возмещению, в состав компенсаций не включаются.

Таким образом, финансовая модель управления активами формирует структурированную систему доходов и расходов, в которой ключевую роль играет предварительное согласование затрат и контроль со стороны уполномоченного органа.

Управитель обязан ежемесячно обеспечивать поступления в бюджет в размере не менее минимально ожидаемых доходов, даже если фактический доход был меньше. Разница покрывается за счет собственных средств управителя.

Не позднее даты подписания акта управитель предоставляет банковскую гарантию на сумму трехмесячного гарантийного платежа. Это делает вход в рынок управления доступным только для финансово стабильных игроков.

Управление корпоративными правами

Особый интерес вызывают нормы относительно управления долями и акциями. В случае передачи в управление корпоративных прав, арестованных в рамках уголовного производства, управитель фактически осуществляет полномочия собственника в высших органах управления соответствующего юридического лица в пределах переданной доли. Речь идет о реализации прав участия в управлении компанией, которые переходят к управителю в соответствии с условиями договора и примененного ареста.

Управитель обязан согласовывать свои действия с собственником актива при осуществлении корпоративных прав.

Отдельно установлен особый режим для активов, в отношении которых судом определена связь с государствами-агрессорами или связанными субъектами. В таких случаях управитель может действовать без согласования с собственником, если установлено, что актив прямо или косвенно принадлежит, в частности, Российской Федерации, Республике Беларусь или Исламской Республике Иран, а также связанным с ними физическим или юридическим лицам. Это фактически легитимизирует полный контроль государства над активами агрессора через управителей без оглядки на возражения собственника.

Процедура одностороннего отказа

Договорные условия вводят расширенный механизм реагирования в случаях изменения способа управления арестованными активами или выявления нарушений со стороны управителя.

В случае поступления постановления следственного судьи, суда или нотариально удостоверенного согласия собственника, АРМА имеет право в одностороннем порядке прекратить договор и инициировать процедуру реализации актива. Также договоры содержат широкий перечень оснований для одностороннего отказа АРМА от договора. Среди них: нарушение условий управления, неэффективное использование актива, финансовые злоупотребления, конфликт интересов, предоставление недостоверной информации или невозможность обеспечить надлежащее управление.

Основанием для расторжения также могут стать экономические потери актива, в частности быстрое обесценивание, значительные расходы на содержание или превышение расходов над рыночной стоимостью имущества. Порядок расторжения предусматривает постепенное завершение деятельности в течение 10 дней с момента получения уведомления.

Учет, санкции и форс-мажор

Управитель обязан вести отдельный учет актива на отдельном балансе и осуществлять все расчеты через отдельный банковский счет. В состав необходимых расходов, которые могут быть возмещены из дохода, входят только обоснованные и согласованные с АРМА затраты. Если расходы на хранение движимого имущества за год превысят 30% его стоимости, АРМА имеет право расторгнуть договор.

Каждый управитель при подписании предоставляет расширенные заверения (warranties) о том, что он не является подсанкционным лицом, не связан с государством-агрессором и не имеет судимости.

Что касается форс-мажора, договоры прямо указывают, что управитель осознает действие военного положения и принимает эти риски на себя. В случае уничтожения актива в результате агрессии РФ, договор прекращается только при условии предоставления отчета о техническом обследовании.

Вместо выводов

Новые примерные договоры максимально перекладывают почти все операционные и имущественные риски на управителя, требуя от него не только менеджерских способностей, но и значительных финансовых резервов. Такой подход необходим для прекращения практики назначения фиктивных управителей и обеспечения реального сохранения стоимости активов, которые в будущем могут стать основой для репараций или возврата законным владельцам.

Для бизнеса это означает более прозрачные условия, ведь каждый пункт договора и формула вознаграждения определены заранее. В то же время ужесточаются финансовые требования — управители должны предоставлять банковские гарантии, регулярно отчитываться и работать под полным контролем АРМА.

Отныне работа с активами требует от бизнеса полного аудита ресурсов для обеспечения гарантийных обязательств. А новая политика Агентства не допускает отклонений от стандартных условий, ведь любое нарушение регламента теперь является безусловным основанием для расторжения договорных отношений.

