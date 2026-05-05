Когда иск становится давлением — суды о границе между защитой и злоупотреблением правом

Иски могут использоваться не только для защиты прав, но и как инструмент давления — на практике это оценивается как злоупотребление правом.

В Украине фиксируются случаи, когда право на обращение в суд используется недобросовестно. Речь идет о ситуациях, когда иски подаются не для восстановления нарушенного права, а с целью воздействия на другую сторону или создания для нее дополнительного давления. Хотя статья 4 Гражданского процессуального кодекса Украины гарантирует каждому право на обращение в суд за защитой нарушенных прав, это право не является абсолютным и должно реализовываться добросовестно, без злоупотребления процессуальными правами.

Когда иск становится инструментом давления: как это оценивают суды

На практике такие иски рассматриваются через принцип добросовестности и запрет злоупотребления правом, что позволяет отделить реальную защиту прав от использования суда как средства давления.

В частности, статья 13 Гражданского кодекса Украины запрещает осуществление гражданских прав с целью причинения вреда другому лицу или иным образом недобросовестно, фактически устанавливая границу между законной защитой и манипуляцией правом. В то же время статья 16 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что защита прав осуществляется только в предусмотренных законом способах и при наличии реального нарушения, что позволяет суду оценивать обоснованность исковых требований.

Кроме того, пункт 1 статьи 44 Гражданского процессуального кодекса предусматривает, что участники судебного процесса и их представители обязаны добросовестно пользоваться процессуальными правами — злоупотребление процессуальными правами не допускается.

Судебная практика исходит из того, что злоупотребление может проявляться в различных формах. В частности, речь идет о случаях, когда исковые требования искусственно увеличиваются или являются явно непропорциональными, а также когда процессуальные действия используются не для защиты прав, а для затягивания рассмотрения дела. Например, в делах о банкротстве и имущественных спорах суды обращают внимание на попытки вывода активов или создания искусственной задолженности как признак недобросовестного поведения.

В таких ситуациях суды учитывают не только сам иск, но и поведение сторон и подчеркивают, что право на обращение в суд не может использоваться как инструмент давления.

Так, в деле № 916/379/23 Большая Палата Верховного Суда указала, что сделки, направленные на уклонение от исполнения обязательств, являются проявлением недобросовестного поведения и могут признаваться недействительными.

Спор касался договоров займа, залога транспортных средств и прекращения обязательства отступным, заключенных между ответчиками. В результате их заключения должник лишился ликвидных активов, за счет которых могли быть удовлетворены требования кредитора. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск и признали сделки недействительными.

Заявитель настаивал, что суды применили общие принципы добросовестности и запрета злоупотребления правом без прямых норм о недействительности сделок, что, по его мнению, недопустимо вне процедуры банкротства.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что отдельного определения фраудаторных сделок в Гражданском кодексе Украины нет, а их оценка осуществляется через общие принципы гражданского законодательства и пределы осуществления гражданских прав. Признаком таких сделок является вывод имущества должника в пользу третьих лиц с целью невозможности исполнения обязательств перед кредиторами с нарушением принципа добросовестности.

В деле № 911/1005/23 суд рассматривал обращение кредитора в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве должника в связи с неисполнением денежного обязательства по договору возвратной финансовой помощи на сумму 2 776 000 грн.

Верховный Суд отметил, что процедура банкротства запускается только при наличии четко определенных законом условий: просроченного денежного обязательства, отсутствия спора о праве и неудовлетворения требований кредитора до подготовительного заседания.

Суд подчеркнул, что судебные процедуры могут применяться только в пределах их правовой цели и при наличии установленных оснований, а не как инструмент воздействия на другую сторону.

В деле № 760/10908/13-ц Верховный Суд обратил внимание не только на предмет спора, но и на процессуальное поведение стороны в производстве. Речь шла об использовании процессуальных прав не для защиты права, а для воздействия на ход рассмотрения дела и затягивания судебного процесса.

В частности, в рамках кассационного рассмотрения представителем одной из сторон неоднократно подавались заявления об отводе коллегии судей. Такие заявления поступали повторно и фактически дублировали предыдущие, которые уже были рассмотрены судом и признаны необоснованными. Каждое новое обращение требовало отдельной процессуальной реакции суда, что приводило к дополнительной нагрузке на производство и отсрочке рассмотрения дела по существу.

Анализируя подходы судебной практики, можно сделать вывод, что суды последовательно отграничивают реализацию процессуального права на обращение в суд от его использования вне правовой цели. Ключевым критерием является добросовестность поведения участника процесса и соответствие его действий задаче судопроизводства — защите нарушенного права, а не созданию препятствий для рассмотрения дела.

