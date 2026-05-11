Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Европейский суд по правам человека начал применять механизм временных мер для защиты независимости судей. Это решение создает новый юридический инструмент, который может существенно повлиять на ситуацию в Украине, где судьи иногда годами ожидают принятия присяги.

Правило 39 Регламента ЕСПЧ использовалось в делах, связанных с экстрадицией, депортацией или угрозой жизни либо здоровью заявителя. Суд вмешивался только тогда, когда вред был непоправим физически. Однако свежая практика свидетельствует о расширении этого инструмента на сферу верховенства права.

Годы ожидания указа о назначении и недопуск к присяге стали системной проблемой для украинской и польской судебных систем. Поэтому возникает вопрос, может ли польский кейс стать ориентиром для украинской практики и существует ли риск применения механизмов ЕСПЧ в случае подобных обращений от украинских судей.

Блокирование присяги как угроза правопорядку

В деле Dziurda and Others v. Poland четверо юристов были избраны Сеймом на 9-летние сроки в Конституционный суд. Несмотря на принятие присяги перед Спикером Сейма и направление нотариальных копий Президенту, они не были допущены к исполнению обязанностей.

ЕСПЧ предписал правительству Польши обеспечить, чтобы заявителям не чинились препятствия в принятии и осуществлении их обязанностей. Суд подчеркнул важность обеспечения надлежащего функционирования Конституционного суда для реализации принципа субсидиарности. Это решение фактически признает, что блокирование назначения судей является риском для внутреннего конституционного порядка и подрывает доверие общественности к государству.

Украинский контекст: судьи без полномочий и частная жизнь

В Украине проблема имеет схожий, но более длительный характер. Судьи годами находятся в статусе назначенных, но не приведенных к присяге, что ограничивает их права на труд, профессиональное развитие и социальные контакты. Такие преграды могут рассматриваться как нарушение статьи 8 Конвенции.

В то время как одни судьи годами ждут указов, другим их подписывают мгновенно, что свидетельствует о выборочном подходе.

Офис Президента заявляет, что процесс не блокируется, приводя статистику: было подписано более 500 указов о назначении судей в 2025 году, а в этом году — около 50. На данный момент в Офисе Президента остается лишь несколько представлений Высшего совета правосудия, ожидающих соответствующих указов. Однако наличие даже нескольких представлений, лежащих годами, создает прецедент для обращения в ЕСПЧ по аналогии с делом Dziurda. Если лицо прошло конкурс и получило рекомендацию ВСП, у него возникает правомерное ожидание назначения.

Расширение сферы применения Правила 39 на вопросы статуса судей имеет значительное влияние на юридическую практику. Государство не может подменять собственную оценку рисков оценкой Суда. Если ЕСПЧ указал на недопустимость препятствования деятельности судьи, это должно быть исполнено немедленно.

Национальные суды и органы власти должны сами исправлять ситуации с блокированием назначений, чтобы избежать международного вмешательства. Блокирование работы суда из-за неполного состава создает необратимую ситуацию, которую Правило 39 призвано предупредить.

Дело Dziurda and Others v. Poland в сочетании с украинскими реалиями позволяет сделать вывод, что дискреция органов власти в вопросах приведения судей к присяге больше не является абсолютной. Правило 39 становится щитом для независимости судей, а любая безосновательная задержка в назначении может быть основанием для указания временных мер ЕСПЧ.

