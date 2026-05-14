Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начало 2026 года ознаменовалось рядом резонансных задержаний должностных лиц ТЦК и правоохранителей, которые превратили мобилизацию в прибыльный бизнес. 13 мая 2026 года ГБР сообщило о разоблачении очередной схемы правоохранителя, который оценил «бронь» от мобилизации в 9000 долларов США. Сотрудники ГБР совместно с СБУ завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя, который за деньги обещал помочь оформить фиктивную отсрочку. По данным следствия, он уверял гражданина, что имеет необходимые связи среди должностных лиц РТЦК и СП и членов военно-врачебной комиссии. За вознаграждение он обещал организовать получение медицинских документов, которые должны были стать основанием для отсрочки от призыва.

Также, по данным ГБР, оператор одного из районных ТЦК Киева, используя собственный электронный ключ, за деньги вносила ложные данные в Единый реестр военнообязанных. ГБР были задокументированы случаи необоснованного предоставления отсрочек и постановки на учет без обращения лиц. Действия чиновницы квалифицированы по ч. 5 ст. 361 и ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины. Этот кейс подсвечивает критическую уязвимость процессов цифровизации. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы — это одна из самых строгих квалификаций, где закон почти не оставляет возможности отделаться только штрафом.

Еще один кейс касался председателя Береговской ВВК, который систематически вымогал деньги за продление отсрочек по состоянию здоровья без реального обследования. Во время обысков у него было изъято более 11 млн грн. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК (получение выгоды группой лиц с вымогательством).

Кроме того, ГБР разоблачило еще несколько инновационных схем:

Оформление фиктивного опекунства над недееспособными лицами за $10 000. Схема включала подготовку документов и бонус в виде доступа к жилью подопечного. Квалификация включает ст. 114-1 УК (препятствование ВСУ).

Правоохранительница за $3 000 обещала фиктивное прохождение службы в штурмовом батальоне для дезертира, чтобы он получал зарплату, не воюя.

Судья и адвокат создавали схемы «исчезновения жен» через суд, чтобы мужчины получали отсрочку как отцы-одиночки. Было зафиксировано около 100 случаев.

Однако, несмотря на громкие задержания, судебная практика демонстрирует неоднозначную картину: от реальных сроков, от которых освобождают, до штрафов, не превышающих сумму самой взятки. Более того, по состоянию на сегодняшний день таких приговоров именно в отношении должностных лиц — единицы. «Судебно-юридическая газета» проанализировала имеющуюся судебную практику, чтобы выяснить — является ли эта борьба реальной или лишь процессуальной формальностью.

Дело № 391/654/23

Врач-невропатолог получил 40 000 грн неправомерной выгоды за обещание повлиять на членов медицинской комиссии с целью исключения лица с воинского учета. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. В то же время апелляционный суд отменил это решение и назначил штраф в размере 45 900 грн.

При принятии решения суд учитывал профессиональный статус обвиняемого. В частности, было отмечено, что он является единственным узкопрофильным специалистом в большом районе. Суд также указал, что его изоляция может создать риски для доступности медицинской помощи для населения.

Верховный Суд 9 марта 2026 года определением отказал прокурору в открытии кассационного производства. Постановление апелляционного суда осталось в силе. Верховный Суд подчеркнул, что назначенное наказание соответствует принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации и является достаточным для исправления.

Фактически размер штрафа близок к сумме неправомерной выгоды, полученной в деле. Решение демонстрирует практику индивидуализации наказания, когда профессиональная роль лица учитывается как смягчающее обстоятельство даже в делах, связанных с коррупционными правонарушениями.

Дело № 753/356/26

Дарницкий районный суд города Киева признал виновным мужчину, который предлагал военнообязанным за деньги «решить вопрос» с признанием непригодными к военной службе и исключением с воинского учета. Приговор по делу был вынесен 12 февраля 2026 года.

По данным суда, обвиняемый предложил гражданину помощь в признании непригодным к военной службе и исключении с воинского учета. За свои услуги он требовал 15 тысяч долларов и обещал повлиять на должностных лиц одного из районных территориальных центров комплектования.

Схема предусматривала оформление документов без фактического прохождения военно-врачебной комиссии, изготовление поддельных справок ВВК и подделку военного билета с печатями и подписями.

Деньги обвиняемый получал частями. Для заполнения документов он привлек сожительницу, которая собственноручно вносила записи в бланки, не зная об их незаконном происхождении.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — злоупотребление влиянием и ч. 1 ст. 358 УК Украины — подделка официальных документов.

Суд назначил обвиняемому штраф в размере 626 093 грн. При назначении наказания суд учел полное признание вины, искреннее раскаяние, активное содействие расследованию, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие на иждивении матери с инвалидностью и перечисление 100 тыс. грн залога на нужды Вооруженных сил Украины.

Суд также отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 53 Уголовного кодекса Украины размер штрафа не может быть меньше суммы полученной неправомерной выгоды. Именно поэтому штраф составил более 626 тыс. грн.

Дело № 686/12050/25

Хмельницкий апелляционный суд приговором по делу более жестко наказал военнослужащего за откуп от мобилизации. Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора и назначил более строгое наказание военнослужащему, организовавшему коррупционную схему с признанием военнообязанного непригодным к службе.

Военнослужащий в 2024 году предложил знакомому военнообязанному за 3000 долларов США посодействовать в признании его непригодным к военной службе через влияние на членов ВВК и должностных лиц ТЦК. Обвиняемый привлек в качестве соучастника бывшего военного, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Действия квалифицированы как организация получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Хмельницкий горрайонный суд 30 мая 2025 года назначил штраф 51 000 грн с лишением права занимать должности, связанные с воинским учетом, на 1 год.

Хмельницкий апелляционный суд 4 декабря 2025 года отменил приговор в части наказания из-за его мягкости. Новый приговор предусматривал штраф 85 000 грн с лишением права занимать соответствующие должности на 1 год.

Суд апелляционной инстанции указал, что согласно ч. 2 ст. 53 УК Украины размер штрафа за коррупционное преступление не может быть меньше суммы полученного дохода. Поскольку обвиняемый был организатором преступления, а не лицом с незначительной ролью, суд не мог назначить меньший штраф.

Суд отметил, что назначенное наказание является справедливым, необходимым и достаточным для исправления осужденного и предотвращения новых преступлений.

Дело № 159/4422/23

Ковельский горрайонный суд вынес приговор врачу МТМО, который в сговоре с членом ВВК фальсифицировал медицинскую документацию для освобождения военнообязанных от службы.

Следствием установлено, что врач действовал совместно с членом военно-врачебной комиссии (который уже был осужден ранее). Схема заключалась в создании фиктивной истории пребывания лиц на стационарном лечении, что является юридическим основанием для установления диагнозов, дающих право на отсрочку или исключение с воинского учета.

Для одного из пациентов врач оформил медицинскую карту о пребывании в стационаре, хотя в это время мужчина фактически находился во Львове, что подтверждено данными геолокации мобильной связи.

Несмотря на то, что обвиняемый только в конце процесса признал вину, суд исследовал исчерпывающий объем доказательств: аудио- и видеозаписи разговоров врача, где обсуждались детали фальсификации. Подтверждено, что все подписи в поддельных медицинских картах и выписках выполнены лично обвиняемым.

Действия врача квалифицированы по ч. 3 ст. 358 УК Украины (составление и выдача заведомо поддельных официальных документов, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц). Наказание назначено в виде штрафа 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

Обвиняемый в суде раскаялся и просил назначить ему наказание в виде штрафа. Суд учел признание вины и отсутствие предыдущих судимостей при выборе меры наказания.

Борьба или имитация?

Борьба ГБР с коррупцией динамична на этапе разоблачения, но результативность остается низкой из-за процессуальных возможностей для затягивания дел.

В тех делах, которые уже дошли до приговора, суды часто применяют механизмы индивидуализации наказания, назначая штрафы вместо реального лишения свободы. В практике встречаются случаи, когда размер штрафа фактически соотносится с суммой полученной неправомерной выгоды.

В то же время проблема остается, в частности на законодательном уровне. В 2026 году парламентский комитет по правоохранительной деятельности поддержал законодательные инициативы по усилению ответственности для должностных лиц территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий за нарушения во время мобилизационных процедур.

Таким образом, в начале 2026 года формируется сложная правоприменительная практика: с одной стороны, правоохранительные органы активно документируют коррупционные схемы в сфере мобилизации, а с другой — окончательные результаты в судах в значительной степени зависят от индивидуальной оценки обстоятельств конкретного дела. Многие резонансные производства пока еще не завершены, поэтому окончательные выводы об эффективности судебной практики в этой категории дел делать преждевременно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.