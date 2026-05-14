ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

В ходе заседания 14 мая важным решением ВСП стало восстановление срока на обжалование решения Второй Дисциплинарной палаты в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько.

Ранее Дисциплинарная палата отказалась привлекать судей к дисциплинарной ответственности за ошибку в применении норм об исковой давности во время COVID-карантина. Хотя Верховный Суд позже отменил их решение как незаконное, Дисциплинарная палата не увидела в действиях судей умысла.

История началась со спора за земельные участки в элитном коттеджном городке. Суд первой инстанции встал на сторону владелицы земли, признав, что она вовремя обратилась в суд. Однако коллегия Киевского апелляционного суда в составе Константина Приходько, Тамилы Писаной и Сергея Журбы (последний выразил особое мнение) отменила это решение.

18 июня 2025 года Вторая Дисциплинарная палата ВСП отказалась привлекать судей к ответственности. Члены палаты решили, что это была судебная ошибка без умысла, а дисциплинарная ответственность не должна наступать за одно лишь толкование закона.

Жалобщик Александр Свиридовский во время заседания 14 мая заявил, что он не смог вовремя подать апелляцию на решение дисциплинарной палаты, поскольку ВСП задержал публикацию полного текста решения.

Жалобщик сослался на практику ЕСПЧ, где указано, что право на обжалование не является эффективным, если сторона не видит мотивировочной части решения.

11 членов ВСП поддержали восстановление сроков, что фактически открывает путь к повторному пересмотру дисциплинарного дела судей.

Напомним, в этот же день, как писала «Судебно-юридическая газета», ВСП принял решение уволить Владимира Байталюка с должности судьи Хозяйственного суда Черновицкой области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

