  1. Публикации
  2. / В Украине

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

12:54, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.
ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ходе заседания 14 мая важным решением ВСП стало восстановление срока на обжалование решения Второй Дисциплинарной палаты в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ранее Дисциплинарная палата отказалась привлекать судей к дисциплинарной ответственности за ошибку в применении норм об исковой давности во время COVID-карантина. Хотя Верховный Суд позже отменил их решение как незаконное, Дисциплинарная палата не увидела в действиях судей умысла.

История началась со спора за земельные участки в элитном коттеджном городке. Суд первой инстанции встал на сторону владелицы земли, признав, что она вовремя обратилась в суд. Однако коллегия Киевского апелляционного суда в составе Константина Приходько, Тамилы Писаной и Сергея Журбы (последний выразил особое мнение) отменила это решение.

18 июня 2025 года Вторая Дисциплинарная палата ВСП отказалась привлекать судей к ответственности. Члены палаты решили, что это была судебная ошибка без умысла, а дисциплинарная ответственность не должна наступать за одно лишь толкование закона.

Жалобщик Александр Свиридовский во время заседания 14 мая заявил, что он не смог вовремя подать апелляцию на решение дисциплинарной палаты, поскольку ВСП задержал публикацию полного текста решения.

Жалобщик сослался на практику ЕСПЧ, где указано, что право на обжалование не является эффективным, если сторона не видит мотивировочной части решения.

11 членов ВСП поддержали восстановление сроков, что фактически открывает путь к повторному пересмотру дисциплинарного дела судей.

Напомним, в этот же день, как писала «Судебно-юридическая газета», ВСП принял решение уволить Владимира Байталюка с должности судьи Хозяйственного суда Черновицкой области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВСП Киевский апелляционный суд

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

ВСП принял решение об увольнении судьи Байталюка, несмотря на ходатайство об отложении рассмотрения.

Военных будут демобилизовывать после 24 месяцев и «базовых циклов»: законопроекты

Новыми законопроектами предлагается внедрить новые механизмы демобилизации военнослужащих во время военного положения и урегулировать сроки прохождения военной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]