ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

12:54, 14 травня 2026
ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.
Під час засідання 14 травня важливим рішенням ВРП стало поновлення строку на оскарження рішення Другої Дисциплінарної палати щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька.

Раніше Дисциплінарна палата відмовилася притягати суддів до дисциплінарної відповідальності за помилку у застосуванні норм про позовну давність під час COVID-карантину. Хоча Верховний Суд пізніше скасував їхнє рішення як незаконне, Дисциплінарна палата не побачила в діях суддів умислу.

Історія розпочалася зі спору за земельні ділянки в елітному котеджному містечку. Суд першої інстанції став на бік власниці землі, визнавши, що вона вчасно звернулася до суду. Однак колегія Київського апеляційного суду у складі Костянтина Приходька, Таміли Писаної та Сергія Журби (останній висловив окрему думку) скасувала це рішення.

18 червня 2025 року Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовилася притягати суддів до відповідальності. Члени палати вирішили, що це була судова помилка без умислу, а дисциплінарна відповідальність не повинна наставати за саме лише тлумачення закону.

Скаржник Олександр Свиридовський, під час засідання 14 травня, заявив, що він не зміг вчасно подати апеляцію на рішення дисциплінарної палати, оскільки ВРП затримала публікацію повного тексту рішення.

Скаржник послався на практику ЄСПЛ, де зазначено, що право на оскарження не є ефективним, якщо сторона не бачить мотивувальної частини рішення.

11 членів ВРП підтримали поновлення строків, що фактично відкриває шлях до повторного перегляду дисциплінарної справи суддів.

Нагадаємо, цього ж дня, як писала «Судово-юридична газета», ВРП ухвалила рішення звільнити Володимира Байталюка з посади судді Господарського суду Чернівецької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

суд суддя ВРП Київський апеляційний суд

