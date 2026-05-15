Пленум ВС раскритиковал изменения в КАС и выступил за сохранение специализации судей

Пленум ВС поднял вопрос о расширении подходов по делам, связанным с решениями ВСП по жалобам на решения дисциплинарных палат.

Во время заседания Пленума Верховного Суда 15 мая был рассмотрен законопроект №13397 от 24 июня 2025 года, который касается особенностей определения состава суда для рассмотрения дел Большой Палатой в апелляционном порядке.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Пленум Верховного Суда не впервые обсуждает данный законопроект.

В частности, документом предлагается дополнить часть шестую статьи 31 Кодекса административного судопроизводства Украины положением, согласно которому судья-докладчик по делам, распределяемым автоматизированной системой, определяется без учета юрисдикционной специализации и независимо от специализации судьи в составе Большой Палаты.

Предполагается, что в случае рассмотрения дела Верховным Судом в апелляционном порядке коллегией Большой Палаты председательствующим в судебном заседании является судья-докладчик, определённый Единой судебной информационно-коммуникационной системой при первичном автоматизированном распределении дела. При этом юрисдикция кассационного суда, из которого судья делегирован в состав Большой Палаты, значения не имеет.

Докладчиком по этому вопросу выступил секретарь Большой Палаты Верховного Суда Сергей Погребной.

В ходе обсуждения он привёл актуальные статистические данные о работе Большой Палаты в 2025 году:

в Большую Палату поступило 312 апелляционных дел, что на 46% больше, чем в 2024 году;

в структуре поступлений доминируют административные дела — около 61%;

в целом апелляционное производство формирует примерно 65% всей нагрузки Большой Палаты;

средняя нагрузка на судью-докладчика в административных делах составляет около 98 дел.

В своём выступлении Сергей Погребной отметил, что предлагаемая модель изменений фактически ослабляет принцип специализации, который является базовым для организации судебной системы и административного судопроизводства. Он подчеркнул, что статистическое сравнение количества дел, распределённых на судей как докладчиков, не отражает реальной нагрузки, поскольку все судьи участвуют в рассмотрении дел Большой Палаты в равной степени.

Также было подчеркнуто, что неравномерность нагрузки является системной характеристикой всей судебной системы, а не только Большой Палаты, и не может служить основанием для отказа от специализации как таковой.

Среди ключевых предостережений было озвучено:

возможное снижение качества подготовки и рассмотрения дел;

усложнение работы судьи-докладчика по делам вне его юрисдикционной специализации;

потенциальное увеличение сроков рассмотрения дел;

отход от устоявшейся модели специализации, которая обеспечивает единство и стабильность судебной практики.

Также отмечалось, что предложенный подход может привести к эффекту, противоположному заявленной цели — не выравниванию нагрузки, а снижению эффективности рассмотрения дел.

В ходе обсуждения также поднимался вопрос о расширении альтернативного подхода для отдельных категорий дел, в частности относительно обжалования решений Высшего совета правосудия, принятых по результатам рассмотрения жалоб на решения дисциплинарных палат.

Отмечалось, что такие дела имеют повышенный уровень правовой универсальности, поскольку Большая Палата рассматривает их как суд первой и последней инстанции. В связи с этим обсуждалась возможность их распределения между всеми судьями Большой Палаты как потенциального исключения из общего правила специализации.

В то же время подчеркивалось, что на сегодняшний день этот вопрос не имеет отдельного системного нормативного регулирования.

В частности, Пленум напомнил позицию, сформулированную ещё в 2023 году при рассмотрении подобных инициатив: отказ от специализации не является надлежащим инструментом для решения проблемы неравномерной нагрузки. Также было отмечено, что Верховный Суд не имеет права законодательной инициативы и может лишь реагировать на законодательные инициативы Верховной Рады Украины путём предоставления соответствующих заключений, не влияя непосредственно на законодательный процесс.

В итоге обсуждения было поддержано основной вывод Пленума, дана критическая оценка законопроекту №13397 и подчеркнута необходимость разработки альтернативных подходов к решению проблемы нагрузки без отказа от действующей модели специализации судей.

Добавим, что «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию Пленума Верховного Суда.

