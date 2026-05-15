Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Процесс рекодификации гражданского законодательства Украины вышел далеко за пределы сугубо юридического обновления, став центром перестройки отношений между народом, государством и бизнесом. Обновление ГК воспринимается обществом как угроза правам человека, принципу верховенства права и евроинтеграционному курсу Украины. Электронная петиция к Президенту с призывом не допустить принятия нового Гражданского кодекса менее чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

На самом деле далеко не все нормы нового кодекса настолько противоречивы, как их воспринимает сторонний наблюдатель, более того, проект должен быть доработан с учетом замечаний экспертов. В то же время некоторые положения проекта действительно вызывают обеспокоенность относительно существующего конфликта между публичным интересом и частными правовыми конструкциями.

Одним из таких дискуссионных вопросов является попытка совместить конституционный статус недр как собственности народа с реальными механизмами управления ими.

Статья 413 проекта ГК воспроизводит норму, закрепленную в Конституции Украины, согласно которой земля, ее недра, атмосферный воздух и другие природные ресурсы определяются объектами права собственности Украинского народа. Однако в предложенной модели возникает противоречие между декларацией этого права и механизмами его реализации. От имени народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления. Именно эти органы имеют полномочия управлять природными ресурсами, принимать решения относительно их использования и распоряжения.

Возникает вопрос юридической субъектности самого Украинского народа. Эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины обращают внимание, что статья 2 проекта кодекса определяет субъектами частных отношений только физических и юридических лиц, государство, АРК и территориальные общины. Украинский народ в этот перечень не входит. Однако не учитывается, что согласно статье 402 проекта субъектом права собственности, а, следовательно, и субъектом частных отношений, является также Украинский народ, объектами права собственности которого являются земля и ее недра.

В результате возникает правовая коллизия: народ провозглашается собственником природных ресурсов, но в то же время не выступает полноценным участником частноправовых отношений и не имеет прямого механизма защиты своего права в гражданском процессе. Практическая реализация этого права фактически полностью делегируется государственным институциям.

Кроме того, часть 6 статьи 510 «Права узуфруктуария» предоставляет лицу право на разработку месторождений на земельном участке, переданном ему на праве узуфрукта. Эксперты ГНЭУ отмечают, что в действующем праве отсутствует предписание относительно разработки просто «месторождений» — Кодекс о недрах оперирует понятием «государственный фонд месторождений полезных ископаемых». А согласно Земельному кодексу, землепользователь может использовать недра только для собственных нужд (песок, торф). Проект ГК через узуфрукт практически открывает путь к промышленной разработке без надлежащего согласования с нормами публичного права и лицензионными процедурами.

Не стоит забывать и о внедрении в новом ГК принципа добронравия (boni mores) и социальной функции вещественных прав. В контексте новых значений владение ресурсами больше не должно быть абсолютным правом. Юридическая легализация действий не означает их моральной приемлемости, а любая сделка в сфере недр теперь должна оцениваться сквозь призму общественной этики.

Недра — это не только прибыль, пользователи обязаны заботиться о национальной безопасности и экологии. Право собственности теперь неотделимо от ответственности перед будущими поколениями. Но пока понятие справедливости в проекте будет оставаться просто этическим ориентиром, а не четким механизмом, социальная функция права рискует остаться лишь красивым юридическим лозунгом.

Интересно еще то, что реформа синхронизируется с соглашением между Украиной и США о полезных ископаемых (законопроекты № 14249, № 14250), имеющим целью упростить доступ инвесторов к недрам. Это создает риск превращения природных богатств в ресурс для фондов восстановления, где голос народа как собственника будет минимальным.

Вместо выводов

Предложенная модель может создать риски для контроля над стратегическими ресурсами страны. При отсутствии четкой правосубъектности Украинского народа как собственника природных ресурсов государство фактически становится единственным распорядителем недр, что может открыть путь к передаче управления ресурсами внешним игрокам, в частности транснациональным корпорациям.

А о необходимости создания механизмов прямого получения гражданами выгод от использования недр общество дискутирует уже годами — например, через специальные национальные фонды, что позволило бы реализовать принцип народной собственности не только декларативно, а и экономически.

Недра — это не только объект гражданского права, а стратегический ресурс, от контроля над которым зависит экономическое восстановление и долгосрочное будущее страны. Именно поэтому механизмы их использования должны быть максимально прозрачными и направленными на защиту национальных интересов.

