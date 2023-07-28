Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку.

Секретариат Высшего совета правосудия разрешат финансировать за счет средств правительств иностранных государств

В том числе, за счет денег иностранных правительств можно будет обеспечивать деятельность Службы дисциплинарных инспекторов, которая будет готовить проекты решений о привлечении определенных судей к ответственности.

Стало известно, какие общественные организации сформируют новый состав Общественного совета добропорядочности

Третий в истории состав ОСД сформируют 16 общественных организаций, а членами ОСД будут общественные деятели и журналисты.

  1. Суд инфо

Утвержден состав организационного комитета по подготовке съезда ученых для избрания на должность члена ВСП

09:51, 28 июля 2023
Высший совет правосудия 27 июля утвердил состав организационного комитета по подготовке съезда ученых для избрания на должность члена ВСП.
Утвержден состав организационного комитета по подготовке съезда ученых для избрания на должность члена ВСП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высший совет правосудия сообщил, что на заседании 27 июля утвердил состав организационного комитета для решения организационно-технических вопросов подготовки съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, который должен избрать члена ВСП по квоте ученых. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

Склад комітету:

Голова – Мазаракі Анатолій Антонович, ректор Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук;

секретар – Лученко Дмитро Валентинович, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук;

члени:

Вдовічен Віталій Анатолійович, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук;

Гиляка Олег Сергійович, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук;

Іщенко Юрій Вікторович, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук;

Лазур Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук;

Мельник Петро Васильович, проректор з навчально-методичної роботи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук;

Трунова Галина Анатоліївна, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук;

Черноус Світлана Миколаївна, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук.

У ВРП нагадали, що 6 липня 2023 року Вища рада правосуддя на виконання вимог частини восьмої статті 13 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ухвалила рішення № 699/0/15-23, яким визначила час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – 21 вересня 2023 року о 13 годині у приміщенні Державного торговельно-економічного університету за адресою: вул. Кіото, 19, м. Київ.

З 7 липня до 24:00 28 липня 2023 року секретаріат Вищої ради правосуддя приймає документи від кандидатів для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя цим з’їздом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді