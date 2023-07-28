Утвержден состав организационного комитета по подготовке съезда ученых для избрания на должность члена ВСП

Высший совет правосудия 27 июля утвердил состав организационного комитета по подготовке съезда ученых для избрания на должность члена ВСП.

Высший совет правосудия сообщил, что на заседании 27 июля утвердил состав организационного комитета для решения организационно-технических вопросов подготовки съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, который должен избрать члена ВСП по квоте ученых. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

Склад комітету:

Голова – Мазаракі Анатолій Антонович, ректор Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук;

секретар – Лученко Дмитро Валентинович, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук;

члени:

Вдовічен Віталій Анатолійович, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук;

Гиляка Олег Сергійович, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук;

Іщенко Юрій Вікторович, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук;

Лазур Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук;

Мельник Петро Васильович, проректор з навчально-методичної роботи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук;

Трунова Галина Анатоліївна, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук;

Черноус Світлана Миколаївна, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук.

У ВРП нагадали, що 6 липня 2023 року Вища рада правосуддя на виконання вимог частини восьмої статті 13 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ухвалила рішення № 699/0/15-23, яким визначила час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – 21 вересня 2023 року о 13 годині у приміщенні Державного торговельно-економічного університету за адресою: вул. Кіото, 19, м. Київ.

З 7 липня до 24:00 28 липня 2023 року секретаріат Вищої ради правосуддя приймає документи від кандидатів для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя цим з’їздом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.