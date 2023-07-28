Утвержден состав организационного комитета по подготовке съезда ученых для избрания на должность члена ВСП

Высший совет правосудия сообщил, что на заседании 27 июля утвердил состав организационного комитета для решения организационно-технических вопросов подготовки съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, который должен избрать члена ВСП по квоте ученых. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.
Склад комітету:
Голова – Мазаракі Анатолій Антонович, ректор Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук;
секретар – Лученко Дмитро Валентинович, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук;
члени:
Вдовічен Віталій Анатолійович, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук;
Гиляка Олег Сергійович, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук;
Іщенко Юрій Вікторович, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук;
Лазур Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук;
Мельник Петро Васильович, проректор з навчально-методичної роботи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук;
Трунова Галина Анатоліївна, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук;
Черноус Світлана Миколаївна, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук.
У ВРП нагадали, що 6 липня 2023 року Вища рада правосуддя на виконання вимог частини восьмої статті 13 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ухвалила рішення № 699/0/15-23, яким визначила час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – 21 вересня 2023 року о 13 годині у приміщенні Державного торговельно-економічного університету за адресою: вул. Кіото, 19, м. Київ.
З 7 липня до 24:00 28 липня 2023 року секретаріат Вищої ради правосуддя приймає документи від кандидатів для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя цим з’їздом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.