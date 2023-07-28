В Киеве произошло повреждение водопровода: какие улицы сейчас без воды

В столице отсутствует водоснабжение по ряду адресов.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что на пересечении ул. Салютной и б-ра Павла Вирского произошло повреждение водопровода 500 мм. Из-за инцидента отсутствует водоснабжение нескольких домов. Об этом говорится в пресс-службе КГГА.

Водоснабжение отсутствует по адресам:

– ул. Салютная, 4-А, 6, 8, 10, 12/62, 14/51, 17, 19, 21;

– ул. Александра Бринжалы (бывшая Ташибаева), 58, 60;

– ул. Вирского, 49-А.

«Для обеспечения потребителей водой направлена автоцистерна, которая будет находиться по адресу ул. Салютная, 10

Из-за аварии временно ограничено движение, в том числе и общественного транспорта.

В настоящее время установлено ограждение, бригада «Киевводоканала» работает над оперативной ликвидацией аварии», - говорится в сообщении.

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