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У Києві сталось пошкодження водогону: які вулиці наразі без води

09:13, 28 липня 2023
У столиці відсутнє водопостачання за низками адрес.
У Києві сталось пошкодження водогону: які вулиці наразі без води
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Київська міська державна адміністрація повідомила, що на розі вул. Салютної та б-ру Павла Вірського сталось пошкодження водогону 500 мм. Через інцидент відсутнє водопостачання декількох будинків. Про це йдеться у пресслужбі КМДА.

Водопостачання наразі відсутнє за адресами:

- вул. Салютна, 4-А, 6, 8, 10, 12/62, 14/51, 17, 19, 21;

- вул. Олександра Бринжали (колишня Ташибаєва), 58, 60;

- вул. Вірського, 49-А.

«Для забезпечення споживачів водою направлена автоцистерна, яка буде знаходитись за адресою: вул. Салютна, 10.

Через аварію тимчасово обмежено рух, зокрема і громадського транспорту.

Наразі встановлено огородження, бригада «Київводоканалу» працює над оперативною ліквідацією аварії», - сказано у повідомленні.

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