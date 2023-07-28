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Затверджено склад організаційного комітету з підготовки з’їзду науковців для обрання на посаду члена ВРП

09:51, 28 липня 2023
Вища рада правосуддя 27 липня затвердила склад організаційного комітету з підготовки з’їзду науковців для обрання на посаду члена ВРП.
Затверджено склад організаційного комітету з підготовки з’їзду науковців для обрання на посаду члена ВРП
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Вища рада правосуддя повідомила, що на засіданні 27 липня затвердила склад організаційного комітету для вирішення організаційно-технічних питань щодо підготовки з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який має обрати члена ВРП за квотою науковців. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

Склад комітету:

Голова – Мазаракі Анатолій Антонович, ректор Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук;

секретар – Лученко Дмитро Валентинович, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук;

члени:

Вдовічен Віталій Анатолійович, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук;

Гиляка Олег Сергійович, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук;

Іщенко Юрій Вікторович, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук;

Лазур Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук;

Мельник Петро Васильович, проректор з навчально-методичної роботи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук;

Трунова Галина Анатоліївна, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук;

Черноус Світлана Миколаївна, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук.

У ВРП нагадали, що 6 липня 2023 року Вища рада правосуддя на виконання вимог частини восьмої статті 13 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ухвалила рішення № 699/0/15-23, яким визначила час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – 21 вересня 2023 року о 13 годині у приміщенні Державного торговельно-економічного університету за адресою: вул. Кіото, 19, м. Київ.

З 7 липня до 24:00 28 липня 2023 року секретаріат Вищої ради правосуддя приймає документи від кандидатів для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя цим з’їздом.

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