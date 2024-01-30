ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области

Возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области отсрочили до 1 апреля.

Во вторник, 30 января, Высший совет правосудия принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 апреля 2024 года. Решение было принято в связи с ситуацией в области безопасности в Херсонском регионе. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 31 марта 2024 года включительно.

В представлении Председателя Верховного Суда указано, что в связи с постоянными обстрелами войсками российской федерации территории Херсонской области, что несет угрозу здоровью и жизни жителей общины, судей и работников аппарата суда, необходимо отсрочить восстановление территориальной подсудности судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области.

«Учитывая указанное, существует потребность в дальнейшей отсрочке возобновления территориальной подсудности судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области до 1 апреля 2024 года», - говорится в сообщении.

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