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На должности судьей рекомендовано назначить 18 победителей конкурса — ВККС

12:47, 2 февраля 2024
Комиссия провела собеседования с 22 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.
На должности судьей рекомендовано назначить 18 победителей конкурса — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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В четверг, 1 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 22 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Шевчук Ольга Ивановна на должность судьи Хозяйственного суда Хмельницкой области;

Чернуху Юлию Викторовну на должность судьи Приморского районного суда Одессы;

Костюкову Татьяну Валерьевну на должность судьи Черниговского районного суда Черниговской области;

Вортоломей Ирина Григорьевна на должность судьи Сумского районного суда Сумской области;

Богонис Наталью Ярославовну на должность судьи Немировского районного суда Винницкой области;

Анаприюк Снежану Петровну на должность судьи Фастовского горрайонного суда Киевской области;

Аннишина Святослава Игоревича на должность судьи Галицкого районного суда Ивано-Франковской области;

Барскую Татьяну Николаевну на должность судьи Монастырищенского районного суда Черкасской области;

Айдаева Рустама Зайнутдиновича на должность судьи Киевского районного суда города Полтавы;

Базова Александра Викторовича в должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области;

Бондаренко Игоря Эдуардовича на должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области;

Березовскую Елену Анатольевну на должность судьи Винницкого городского суда Винницкой области;

Гайворонского Александра Витальевича в должность судьи Нововолынского городского суда Волынской области;

Аникушина Виталия Николаевича на должность судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;

Арчакова Дмитрия Валерьевича на должность судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Атаманова Александра Михайловича в должность судьи Днепровского районного суда в Киеве;

Кузьменко Татьяну Алексеевну на должность судьи Хозяйственного суда Черниговской области;

Иванову Татьяну Викторовну на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области.

Отложено проведение собеседования с Пляцко Ульяной Михайловной, Вовк Оксаной Ивановной, Лескиной Ириной Евгеньевной.

Объявлен перерыв в собеседовании с Байдуж Юлией Сергеевной.

Ранее сообщалось, что ВККС внесла изменения в условия и объявления о проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.

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