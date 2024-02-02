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  1. Суд інфо

На посади суддів рекомендовано призначити 18 переможців конкурсу — ВККС

12:47, 2 лютого 2024
Комісія провела співбесіди із 22 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
На посади суддів рекомендовано призначити 18 переможців конкурсу — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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У четвер, 1 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із 22 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Шевчук Ольгу Іванівну на посаду судді Господарського суду Хмельницької області;

Чорнуху Юлію Вікторівну на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

Костюкову Тетяну Валеріївну на посаду судді Чернігівського районного суду Чернігівської області;

Вортоломей Ірину Григорівну на посаду судді Сумського районного суду Сумської області;

Богоніс Наталію Ярославівну на посаду судді Немирівського районного суду Вінницької області;

Анапріюк Сніжану Петрівну на посаду судді Фастівського міськрайонного суду Київської області;

Аннишина Святослава Ігоровича на посаду судді Галицького районного суду Івано-Франківської області;

Барську Тетяну Миколаївну на посаду судді Монастирищенського районного суду Черкаської області;

Айдаєва Рустама Зайнутдіновича на посаду судді Київського районного суду міста Полтави;

Базова Олександра Вікторовича на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;

Бондаренка Ігоря Едуардовича на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;

Березовську Олену Анатоліївну на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області;

Гайворонського Олександра Віталійовича на посаду судді Нововолинського міського суду Волинської області;

Анікушина Віталія Миколайовича на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Арчакова Дмитра Валерійовича на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Атаманова Олександра Михайловича на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;

Кузьменко Тетяну Олексіївну на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;

Іванову Тетяну Вікторівну на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області.

Відкладено проведення співбесіди з Пляцко Уляною Михайлівною, Вовк Оксаною Іванівною, Лєскіною Іриною Євгенівною.

Оголошено перерву у співбесіді з Байдуж Юлією Сергіївною. 

Раніше ми писали, що ВККС внесла зміни до умов та оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

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