ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 6 судей в местные суды

Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

Во вторник, 30 апреля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении шести судей на должности в местные суды, а именно:

Бобровой Юлии Юрьевны – на должность судьи Беловодского районного суда Луганской области;

Черного Игоря Ярославича – на должность судьи Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Ивановой Татьяны Викторовны – на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;

Рубан Татьяны Петровны – на должность судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области;

Скрыль Юлии Андреевны – на должность судьи Киевского районного суда города Одессы;

Кривешко Ирины Владимировны – на должность судьи Ладыжинского городского суда Винницкой области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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