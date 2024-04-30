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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 6 суддів до місцевих судів

12:26, 30 квітня 2024
Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 6 суддів до місцевих судів
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У вівторок, 30 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення шістьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Бобрової Юлії Юріївни – на посаду судді Біловодського районного суду Луганської області;

Чорного Ігоря Ярославовича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Іванової Тетяни Вікторівни – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Рубан Тетяни Петрівни – на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області;

Скриль Юлії Андріївни – на посаду судді Київського районного суду міста Одеси;

Кривешко Ірини Володимирівни – на посаду судді Ладижинського міського суду Вінницької області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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