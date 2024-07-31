Онлайн предоставление копий судебных решений судов, которые находятся на ВОТ, – что нужно знать

Гражданам дали разъяснение относительно предоставления копий судебных решений в электронном виде на электронный почтовый ящик, в том числе судебных решений судов, находящихся на временно оккупированных территориях.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» предоставили разъяснения относительно предоставления копий судебных решений в электронном виде на электронный почтовый ящик запросчика, в том числе судебных решений судов, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Так, гражданам объяснили, что порядок доступа к судебным решениям определен специальным Законом Украины «О доступе к судебным решениям», согласно положениям которого право доступа к судебным решениям, внесенным в Реестр, обеспечивается официальным обнародованием таких судебных решений на официальном веб-портале Судебной власти Украины.

Обеспечение администратором Реестра доступа к судебным решениям, внесенным в Реестр, иным способом, отличным от определенного Законом, в частности, путем предоставления из Реестра копий судебных решений на любых носителях, либо письменное или устное изложение содержания судебных решений, положениями действующих законодательных актов, которыми регулируется деятельность Реестра, не предусмотрено.

Для получения копии решения следует обратиться в соответствующее судебное учреждение. Лица, участвующие в деле, имеют право получить копию судебного решения по делу в порядке, установленном процессуальным законом.

В случаях, когда требуется получить копию решения суда, территориальная подсудность которого изменена (суд находится на временно оккупированной территории), такие решения представляются судом, в который передана подсудность рассмотрения этих дел, в соответствии с пунктом 6 раздела XI Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины, утвержденной приказом Государственной судебной администрации от 20.08.2019 №814.

В то же время Порядком ведения Реестра предусмотрено, что разрешение на полный доступ к информационным ресурсам Реестра предоставляется судьям, работникам аппаратов судов, в частности, для обеспечения выдачи копий судебных решений из Реестра согласно требованиям этого Порядка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.