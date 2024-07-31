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Онлайн надання копій судових рішень судів, що знаходяться на ТОТ, – що треба знати

12:58, 31 липня 2024
Громадянам дали роз’яснення, щодо надання копій судових рішень в електронному вигляді на електронну поштову скриньку, у тому числі судових рішень судів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
Онлайн надання копій судових рішень судів, що знаходяться на ТОТ, – що треба знати
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» надали роз’яснення, щодо надання копій судових рішень в електронному вигляді на електронну поштову скриньку запитувача, у тому числі судових рішень судів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Так, громадянам пояснили, що порядок доступу до судових рішень визначений спеціальним Законом України «Про доступ до судових рішень», згідно з положеннями якого право доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, забезпечується офіційним оприлюдненням таких судових рішень на офіційному вебпорталі Судової влади України.

Забезпечення адміністратором Реєстру доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, в інший спосіб, що відмінний від визначеного Законом, зокрема, шляхом надання з Реєстру копій судових рішень на будь-яких носіях, або письмове чи усне викладення змісту судових рішень, положеннями чинних законодавчих актів, якими регулюється діяльність Реєстру, не передбачено. 

Для отримання копії рішення потрібно звернутись до відповідної судової установи. Особи, які беруть участь у справі, мають право одержати копію судового рішення у справі в порядку, встановленому процесуальним законом.

У випадках коли потрібно отримати копію рішення суду, територіальну підсудність якого змінено (суд знаходиться на тимчасово окупованій території), такі рішення видаються судом, до якого передано підсудність розгляду цих справ, відповідно до пункту 6 розділу XI Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації від 20.08.2019 № 814. 

Водночас, Порядком ведення Реєстру передбачено, що дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру надається суддям, працівникам апаратів судів, зокрема для забезпечення видачі копій судових рішень із Реєстру згідно з вимогами цього Порядку.

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